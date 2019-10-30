Депозиты в белорусских рублях растут быстрее, чем в валюте

Источник материала: Ежедневник





По данным Национального банка, физические и юридические лица в 2019 году больше предпочитают размещать средства на депозитах в белорусских рублях, чем в валюте.

Как отмечается в Статистическом бюллетене Нацбанка, депозиты юридических лиц в национальной валюте в составе широкой денежной массы на 1 октября 2019 года составили 7062,3 млн рублей и по сравнению с началом 2019 года увеличились на 13,3%. По сравнению с 1 октября 2018 года депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились на 25,9%.

При этом депозиты юридических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы на 1 октября 2019 года составили 4132,5 млн долларов и по сравнению с началом 2019 года увеличились только на 3,9%. По сравнению с 1 октября 2018 года депозиты юридических лиц в иностранной валюте увеличились на 5,7%.

Динамика депозитов физических лиц имеет такую же динамику. Так, в национальной валюте в составе широкой денежной массы на 1 октября 2019 года депозиты физических лиц составили 7608 млн рублей и по сравнению с началом 2019 года увеличились на 12,4%. По сравнению с 1 октября 2018 года депозиты физических лиц в национальной валюте увеличились на 19%.

Депозиты физических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы на 1 октября 2019 года составили 7456,8 млн долларов и по сравнению с началом 2019 года увеличились на 4,5%. По сравнению с 1 октября 2018 года депозиты физических лиц в иностранной валюте увеличились на 4,9%.