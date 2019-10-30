«Заначка» на пенсию. Как понять, сколько денег откладывать?

Понятное дело, что никто не может откладывать всю зарплату на будущее: мы тратим деньги на продукты, коммунальные услуги, детей и т. д. Но, судя по данным социологов, у большинства соотечественников нет вообще никаких сбережений. Как выяснили специалисты Аналитического центра НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований), накопления есть лишь у трети граждан. И это независимо от размера их заработка.

А иметь сбережения очень важно — на случай временной потери трудоспособности, например, или любого другого форс-мажора. По просьбе АиФ.ru эксперт по личным финансам Мария Тараско рассказала, как рассчитать комфортную для откладывания сумму денег.

Формируем сбережения

Рассмотрим простую схему, чтобы понять, сколько денег нужно человеку.

Возьмем столичного жителя, которому сейчас 35 лет. Он хочет выйти на пенсию в 60 лет и после этого возраста получать ежемесячно 500 долларов. Соответственно, нужно за 30 лет, которые есть до пенсии, сформировать капитал для последующих выплат нужной суммы.

«Сознательно привожу цифры в долларах, так как рекомендую на долговременные цели делать накопления в валюте. Российский рубль нестабилен, и предсказать его поведение на отрезках 10-20 лет невозможно. Кроме того, сейчас инфляция по рублю превышает инфляцию в долларах. Если вдруг в нашей экономике ситуация серьезно изменится, всегда можно перевести накопления в национальную валюту», — объясняет эксперт.

Что делать, чтобы сформировать сбережения

— Считаем, сколько лет осталось до момента наступления нашей цели. В нашем примере время для накоплений — 25 лет, с тридцати пяти до шестидесяти.

— Учитываем время, в течение которого хотим получать ежемесячно по 500 долларов. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России к 2035 году — 73,5 года. Но представим, что человек из нашего примера формирует накопления, чтобы выплачивать себе по 500 долларов с 60 до 90 лет, то есть 30 лет. Сумма к накоплению —180 000 долларов. Именно столько нужно, чтобы выплачивать каждый месяц в течение 30 лет по 500 долларов.

— Но есть инфляция. Ее нужно обязательно учитывать. Инфляция доллара колеблется в диапазоне 2–3% в год. Для расчетов возьмем 3%. С учетом удешевления денег за 25 лет, за которые человек копит, сумма к накоплению составит 376 880 долларов, то есть почти в два раза больше, чем в том случае, если инфляцию не учесть.

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— Считаем, сколько нужно откладывать в месяц, чтобы к 60 годам сформировать капитал в 376 880 долларов. Капитал, который мы формируем для выплат себе в пенсионном возрасте, будет ежегодно увеличиваться на процент доходности вложений. На обычном банковском вкладе ежегодный прирост к сумме счета — 1-2%. Если мы будем использовать разнообразные надежные инвестиционные инструменты, то среднегодовая доходность составит около 6% в год.

— У финансистов есть специальная формула высчитывания ежемесячного взноса при следующих известных данных: сумма накопления, доходность вложений, срок, в течение которого копим.

Взнос ежемесячный = Сумма накопления * % * (1 / (1+%)количество лет — 1) / 12

В нашем примере будем считать, что ежегодная доходность вложений 6%. Получаем:

Взнос ежемесячный = 376 880 * 0,06 * (1 / 1,0625 — 1) / 12 = 572,5 доллара

— Если сумма накоплений не соответствует бюджету, следует уменьшить цели или увеличить срок, в течение которого делаем накопления. Важно: ежемесячные взносы на сбережения должны быть комфортными, не должны тяготить и подрывать финансовую устойчивость.

— Открываем счета, начинаем откладывать. Если денег не хватает, это не причина отказываться от цели. Ваш доход может вырасти. Поэтому лучше сейчас уменьшить стоимость цели или увеличить сроки достижения, но все равно идти к ней, чем ничего не делать. У вас будет в любом случае хоть что-то, что однозначно лучше, чем ничего.

— Если же вы отложите затею до лучших времен, то в итоге столкнетесь с тем, что не только ваши доходы выросли, но и сумма необходимого ежемесячного пополнения увеличилась. Лучший помощник для создания нужного капитала — это время.