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В 60 лет жизнь только начинается. Уж теперь Раиса Рязанова это знает точно

31.10.2019 10:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В 60 лет жизнь только начинается. Уж теперь Раиса Рязанова это знает точно
Народная артистка России Раиса Рязанова. 2018 год. © / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В век интернета скрыть возраст невозможно: во время съемок фильма «Москва слезам не верит» Раисе Рязановой было 35, Вере Алентовой — 37, единственной среди них москвичке Ирине Муравьевой 30. Однако все они должны были сыграть 18-летних провинциалок. И они сделали это убедительно не только для 90 миллионов зрителей, посмотревших фильм в год премьеры (лучший результат в СССР был только у «Пиратов ХХ века»), но и для Американской киноакадемии. А она статуэтками не разбрасывается. За всю историю только 3 художественные ленты наших режиссеров были удостоены «Оскара».

Немудрено, что для нескольких актеров, снявшихся у Владимира Меньшова, «Москва…» стала визитной карточкой. Юрия Васильева (телеоператора Рудика), Наталью Вавилову (Александру), Бориса Сморчкова (мужа Тони Николая) зрители помнят в основном по этой картине.

В карьере Раисы Рязановой это была уже 25-я лента. Первую главную роль Гулю Королеву в одноименном фильме она сыграла еще студенткой ГИТИСа. Дебют не сделал ее звездой экрана, но начало было положено. Теперь режиссеры могли без опаски приглашать молодую актрису. И следующая работа не заставила себя долго ждать.

Любовь на стороне

Фильм «День и вся жизнь» о женщине, в одиночку воспитывающей сына, стал для Рязановой пророческим. Но такое предсказание она не увидела бы и в самом страшном сне. В тот момент актриса заканчивала институт, была замужем за однокурсником Юрой Перовым, с которым растила сына. С малышом и пошла сниматься на площадке Данилка сделал первые шаги. И в жизни. И в профессии.

Однако на съемках случилось непредвиденное. Раиса влюбилась в режиссера Юрия Григорьева. И ничего не смогла с собой поделать. Высокий интересный мужчина, на 12 лет старше — он вмиг завладел сердцем актрисы. Прятать светящиеся глаза она была не в силах. Вернувшись домой, тут же повинилась перед мужем. Жить во лжи не ее путь. Сработала генетическая память.

У мамы Раи была, конечно, другая история. И в другое время. Когда многие искренне верили, что война все спишет. Так часто и было. Но обманывать всю жизнь, делая больно другим?.. Этого деревенская женщина Мелания Григорьевна позволить себе не могла. Подобрав на улице замерзающего шофера, она выходила его, отмыла, накормила… Родила Раю. А потом узнала, что у шофера дома жена и шестеро детей. И отпустила с богом.

В 60 лет жизнь только начинается. Уж теперь Раиса Рязанова это знает точно
Фото: www.globallookpress.com

Конец романа

Рая выросла без отца и своего Данилу поднимала сама, хотя бывший муж не бросил их. Помогал. Даже когда создал новую семью. Поначалу он еще верил, что Рая одумается, вернется к нему. Но роман актрисы с режиссером затянулся на 10 лет и стал для Рязановой любовью с большой буквы. Такой, что случается раз в жизни. Да и то не у каждого.

…Закончился роман так же внезапно, как и начался. Режиссер всю жизнь был женат на одной женщине. Рязанова же не просила больше того, что имела. А когда отношения сошли на нет, Владимир Меньшов неожиданно предложил Рязановой роль Тони, от которой отказалась Галина Польских.

Раиса Ивановна всегда снималась много. Глупо бросаться работой, когда живешь вдвоем с сыном и рассчитываешь только на себя. Не стала привередничать и в этот раз. Даром что судьба Тони не была ей близка. И себе такой она не пожелала бы.

Короткий брак

Впрочем, судьбы героев нечасто совпадают с актерскими. Вот и в «Москве…» Вера Алентова, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова сыграли не похожих на себя женщин.

Вера Валентиновна вышла замуж за Владимира Меньшова, когда оба были студентами. Пережили сложный период вынуждены были разойтись. Но через несколько лет снова сошлись. И не расстаются уже полвека.

Больше 40 лет прожила с мужем-режиссером Леонидом Эйдлиным Ирина Вадимовна. Пока в 2014-м не овдовела.

Семейный стаж Раисы Ивановны всего два года. А вот по фильмографии ее можно сравнить разве что с советскими рекордсменами. Причем Любовь Соколову Рязанова уже обогнала. А скоро, глядишь, опередит и Михаила Глузского, на счету которого было больше 300 картин.

В 60 лет жизнь только начинается. Уж теперь Раиса Рязанова это знает точно
Ирина Муравьева, Раиса Рязанова, Владимир Меньшов, Вера Алентова. 2009 г. Фото: www.globallookpress.com

Подарки и удары судьбы

Даже в 1990-е годы, когда у многих коллег не было ничего, Раиса Рязанова умудрилась сняться в 20 фильмах. И при этом все равно вынуждена была сдавать квартиру возле Дома кино на Васильевской и арендовать попроще на Дмитровском шоссе. Снималась в рекламе стирального порошка, который сама не могла себе купить. И подрабатывала извозом. Стыдливо пряча глаза, когда пассажиры узнавали в ней актрису…

Она ни у кого никогда ничего не просила. Не обижалась. Не роптала. Не жаловалась. Просто делала что должно и с благодарностью принимала подарки и удары судьбы. Давным-давно любимая зрителями, Рязанова только в 49 лет получила звание заслуженной. И лишь в 60 стала народной.

Тогда-то и началась ее жизнь. Не в 40, как у ее подружки Катерины в «Москве…». А в 60, когда Александр Мохов, с которым она не была знакома, вдруг пригласил в свой спектакль «Кукла для невесты». В «Табакерке»! Это ее-то! Актрису, которая никогда не служила в профессиональном театре…

В 60 лет жизнь только начинается. Уж теперь Раиса Рязанова это знает точно
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Второе дыхание

В «Табакерке» Раиса Ивановна играет до сих пор. По-прежнему много снимается в год бывает до 20 фильмов и сериалов. Правда, больших ролей режиссеры уже не предлагают. Часто ее героини соседки, тетушки, бабушки. Иногда даже без имени. Но что с того? После фильма «Москва слезам не верит» ее даже не узнавали на улице. Хоть и сложно в это поверить. А теперь… Кто нынче не знает Раису Рязанову, которая колесит по городам и весям с антрепризными спектаклями?! Ростов-на-Дону, Шахты, Киров, Ижевск… В октябре выступала в Луганске и Донецке. Ноябрь начнется в Санкт-Петербурге, а закончится в Дубне… Приезжает домой на день полтора перевести дух и снова в путь. Хорошо, если на дачу успеет заскочить она у Раисы Ивановны тоже появилась недавно.

Видимо, в 60 лет у Рязановой не только жизнь началась. Но и второе дыхание открылось. Иначе как бы она все успевала?..

 
 
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Народная артистка России Раиса Рязанова. 2018 год. © / Екатерина Чеснокова / РИА Новости В век интернета...
 
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