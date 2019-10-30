В 60 лет жизнь только начинается. Уж теперь Раиса Рязанова это знает точно

Источник материала: Аргументы и факты

В век интернета скрыть возраст невозможно: во время съемок фильма «Москва слезам не верит» Раисе Рязановой было 35, Вере Алентовой — 37, единственной среди них москвичке Ирине Муравьевой — 30. Однако все они должны были сыграть 18-летних провинциалок. И они сделали это убедительно не только для 90 миллионов зрителей, посмотревших фильм в год премьеры (лучший результат в СССР был только у «Пиратов ХХ века»), но и для Американской киноакадемии. А она статуэтками не разбрасывается. За всю историю только 3 художественные ленты наших режиссеров были удостоены «Оскара».

Немудрено, что для нескольких актеров, снявшихся у Владимира Меньшова, «Москва…» стала визитной карточкой. Юрия Васильева (телеоператора Рудика), Наталью Вавилову (Александру), Бориса Сморчкова (мужа Тони Николая) зрители помнят в основном по этой картине.

В карьере Раисы Рязановой это была уже 25-я лента. Первую главную роль — Гулю Королеву в одноименном фильме — она сыграла еще студенткой ГИТИСа. Дебют не сделал ее звездой экрана, но начало было положено. Теперь режиссеры могли без опаски приглашать молодую актрису. И следующая работа не заставила себя долго ждать.

Любовь на стороне

Фильм «День и вся жизнь» о женщине, в одиночку воспитывающей сына, стал для Рязановой пророческим. Но такое предсказание она не увидела бы и в самом страшном сне. В тот момент актриса заканчивала институт, была замужем за однокурсником Юрой Перовым, с которым растила сына. С малышом и пошла сниматься — на площадке Данилка сделал первые шаги. И в жизни. И в профессии.

Однако на съемках случилось непредвиденное. Раиса влюбилась в режиссера Юрия Григорьева. И ничего не смогла с собой поделать. Высокий интересный мужчина, на 12 лет старше — он вмиг завладел сердцем актрисы. Прятать светящиеся глаза она была не в силах. Вернувшись домой, тут же повинилась перед мужем. Жить во лжи не ее путь. Сработала генетическая память.

У мамы Раи была, конечно, другая история. И в другое время. Когда многие искренне верили, что война все спишет. Так часто и было. Но обманывать всю жизнь, делая больно другим?.. Этого деревенская женщина Мелания Григорьевна позволить себе не могла. Подобрав на улице замерзающего шофера, она выходила его, отмыла, накормила… Родила Раю. А потом узнала, что у шофера дома жена и шестеро детей. И отпустила с богом.

Конец романа

Рая выросла без отца и своего Данилу поднимала сама, хотя бывший муж не бросил их. Помогал. Даже когда создал новую семью. Поначалу он еще верил, что Рая одумается, вернется к нему. Но роман актрисы с режиссером затянулся на 10 лет и стал для Рязановой любовью с большой буквы. Такой, что случается раз в жизни. Да и то не у каждого.

…Закончился роман так же внезапно, как и начался. Режиссер всю жизнь был женат на одной женщине. Рязанова же не просила больше того, что имела. А когда отношения сошли на нет, Владимир Меньшов неожиданно предложил Рязановой роль Тони, от которой отказалась Галина Польских.

Раиса Ивановна всегда снималась много. Глупо бросаться работой, когда живешь вдвоем с сыном и рассчитываешь только на себя. Не стала привередничать и в этот раз. Даром что судьба Тони не была ей близка. И себе такой она не пожелала бы.

Короткий брак

Впрочем, судьбы героев нечасто совпадают с актерскими. Вот и в «Москве…» Вера Алентова, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова сыграли не похожих на себя женщин.

Вера Валентиновна вышла замуж за Владимира Меньшова, когда оба были студентами. Пережили сложный период — вынуждены были разойтись. Но через несколько лет снова сошлись. И не расстаются уже полвека.

Больше 40 лет прожила с мужем-режиссером Леонидом Эйдлиным Ирина Вадимовна. Пока в 2014-м не овдовела.

Семейный стаж Раисы Ивановны — всего два года. А вот по фильмографии ее можно сравнить разве что с советскими рекордсменами. Причем Любовь Соколову Рязанова уже обогнала. А скоро, глядишь, опередит и Михаила Глузского, на счету которого было больше 300 картин.



Ирина Муравьева, Раиса Рязанова, Владимир Меньшов, Вера Алентова. 2009 г. Фото: www.globallookpress.com

Подарки и удары судьбы

Даже в 1990-е годы, когда у многих коллег не было ничего, Раиса Рязанова умудрилась сняться в 20 фильмах. И при этом все равно вынуждена была сдавать квартиру возле Дома кино на Васильевской и арендовать попроще — на Дмитровском шоссе. Снималась в рекламе стирального порошка, который сама не могла себе купить. И подрабатывала извозом. Стыдливо пряча глаза, когда пассажиры узнавали в ней актрису…

Она ни у кого никогда ничего не просила. Не обижалась. Не роптала. Не жаловалась. Просто делала что должно и с благодарностью принимала подарки и удары судьбы. Давным-давно любимая зрителями, Рязанова только в 49 лет получила звание заслуженной. И лишь в 60 стала народной.

Тогда-то и началась ее жизнь. Не в 40, как у ее подружки Катерины в «Москве…». А в 60, когда Александр Мохов, с которым она не была знакома, вдруг пригласил в свой спектакль «Кукла для невесты». В «Табакерке»! Это ее-то! Актрису, которая никогда не служила в профессиональном театре…

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Второе дыхание

В «Табакерке» Раиса Ивановна играет до сих пор. По-прежнему много снимается — в год бывает до 20 фильмов и сериалов. Правда, больших ролей режиссеры уже не предлагают. Часто ее героини — соседки, тетушки, бабушки. Иногда даже без имени. Но что с того? После фильма «Москва слезам не верит» ее даже не узнавали на улице. Хоть и сложно в это поверить. А теперь… Кто нынче не знает Раису Рязанову, которая колесит по городам и весям с антрепризными спектаклями?! Ростов-на-Дону, Шахты, Киров, Ижевск… В октябре выступала в Луганске и Донецке. Ноябрь начнется в Санкт-Петербурге, а закончится в Дубне… Приезжает домой на день — полтора перевести дух и снова в путь. Хорошо, если на дачу успеет заскочить — она у Раисы Ивановны тоже появилась недавно.

Видимо, в 60 лет у Рязановой не только жизнь началась. Но и второе дыхание открылось. Иначе как бы она все успевала?..