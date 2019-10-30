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Брестское «Динамо» проводит чемпионский сезон и идет на рекорд. Что происходит и как там БАТЭ?
Источник материала: Tut.by
В чемпионате Беларуси по футболу впервые с 2006 года может смениться победитель. За 4 тура до конца первенства страны БАТЭ отстает от брестского «Динамо» на 6 очков. Журналист SPORT.TUT.BY Юрий Михалевич уверен, что БАТЭ выступает не хуже себя в предыдущие годы, а Брест… просто великолепен.
|Год
чемпионства БАТЭ
|Процент
набранных очков
|Результат
ближайшего
преследователя
|Год
чемпионства БАТЭ
|Процент
набранных очков
|Результат
ближайшего
преследователя
|2006 год
|69,2%
|«Динамо» Мн 66,6%
|2013 год
|69,7%
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«Шахтер» 60,4%
|2007 год
|71,7%
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«Гомель»
|2014 год
|73,9%
|«Динамо» Мн
63,5%
|2008 год
|74,4%
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«Динамо» Мн 68,8%
|2015 год
|83,3%
|«Динамо» Мн
67,9%
|2009 год
|79,4%
|«Динамо» Мн 64,1%
|2016 год
|77,7%
|«Шахтер» 65,5%
|2010 год
|72,7%
|«Шахтер» 66,6%
|2017 год
|75,5%
|«Динамо» Мн 75,5%
|2011 год
|66,6%
|«Шахтер»
61,6%
|2018 год
|81,1%
|«Шахтер» 71,1%
|2012 год
|75,5%
|«Шахтер» 67,7%
В чемпионате страны вырос монстр.
Брестское «Динамо» на протяжении года собирало очки, как пылесос. По дистанции команда прошла так же ровно, как «Манчестер Сити» в прошлом сезоне английской премьер-лиги, когда подопечные Хосепа Гвардиолы обновили рекорд лиги по количеству набранных очков — 98 очков в 38 матчах, или 85,96% от максимально возможного количества очков.
85,89% — это показатель «Динамо» после 26 матчей.
Брест заслужил сравнения с «Сити» не в первый раз. Вот только раньше поводом становились
Очковые успехи брестского «Динамо» в сравнении с грандами европейского футбола, ставшими чемпионами своих стран в прошлом сезоне
Команды — чемпионы своих стран Процент набранных очков «Динамо» Брест в сезоне 2019 года 85,89% «Манчестер Сити» в сезоне 2018/19 85,9% «Барселона» в сезоне 2018/19 76,3% «Бавария» в сезоне 2018/19 76,4% «Ювентус» в сезоне 2018/19 78,9% «Пари Сен-Жермен» в сезоне 2018/19 79,8%
Брестское «Динамо» — единственная команда с чемпионскими амбициями в стране, которая умеет быть лучше БАТЭ. В двух последних сезонах брестчане добились уверенного перевеса над «желто-синими» по победам в матчах — 4:2.
В 2018-м в поединках с БАТЭ они по два раза выиграли и проиграли: 2:1, 3:2, 0:2 и 1:3. В 2019-м они выиграли два поединка и один раз завершили встречу с борисовчанами вничью: 3:1, 1:0 и 1:1.
Тем временем солигорский «Шахтер» обыграл БАТЭ один раз за пять сезонов, а минское «Динамо» в последний раз брало верх над Борисовом летом 2015 года.
В конце 2015-го брестское «Динамо» был бедствующим клубом, который задерживал зарплаты футболистам и не мог обеспечить трансляцию матча в интернете. Приходилось даже просить 3G-модем у болельщиков.
Деньги появились, когда через полгода клуб взял под опеку председатель общего собрания участников «Бремино групп» Александр Зайцев. С тех пор «Динамо» — фестивальная команда, где
Брест не просто падок на звезд. Он включился в борьбу за активы на футбольном рынке Беларуси, которые раньше в основном делили между собой БАТЭ и минское «Динамо», и в итоге сколотил банду.
Павел Нейхачик, Сергей Кисляк, Александр Гутор поиграли в России и не пасуют перед трудностями. Александр Нойок подчищает в центре поля за партнерами и еще большее влияние на команду имеет в раздевалке. Милевский неуступчивостью в борьбе с соперниками и авторитетом заставляет динамовцев быть лучшей версией себя.
Управляет этой россыпью звезд чешский тренер Марцел Личка, чье утверждение в роли главного зимой могло не случиться. И все же Зайцев поверил, что вместе с Личкой и его деньгами «Динамо» в год 1000-летия Бреста удастся замахнуться на чемпионство.
Интересно, что короткого пути к успеху через накачку клуба деньгами Зайцев не стыдится — скорее, рад тратиться на футбол. Вот что он сказал
— 700 лет назад Брест вступил в ВКЛ при князе Гедимине. С этого момента начался золотой век. […] Тогда мы были «мешком с деньгами» — и сейчас будем. […] По мне, пусть лучше мы будем «мешком с деньгами» — и все будет хорошо.
На матче с БАТЭ в Бресте Александр Зайцев
Хоть тренер борисовчан Алексей Бага проводит первый полный сезон в этом качестве, а сын Анатолия Капского Андрей рулит делами клуба также первый год, кадрового и управленческого запаса Борисову хватает, чтобы идти по графику, который в предыдущие годы обеспечивал чемпионство.
Но также можно сказать, что в БАТЭ проморгали момент для усиления под решение задачи выиграть чемпионат. В Борисове нет двух составов для основы, чем может похвастать Брест, а по ряду позиций «желто-синие» не смогли найти адекватной замены прошлогодним лидерам.
Купленного за миллион евро в 2016 году полузащитника Мирко Иванича, который наряду с Игорем Стасевичем определял игру борисовчан в атаке, зимой продали за 1,3 млн евро. Неманья Милич, Эрвейн Мукам и Виллюм Виллюмссон — ни одному из них не удалось стать адекватной заменой Иваничу.
С уходом Максима Володько на левом фланге БАТЭ образовалась дыра. Когда в критический момент сезона, в выездной игре с «Русенбургом» во 2-м раунде Лиги чемпионов, Бага выпустил сюда новичка Эмиля Йонассена, тот привез пенальти уже через десять минут. Через два месяца Йонассен запаковывал чемоданы.
Не пригодились БАТЭ и другие новобранцы: Амир Натхо и Джамалдин Ходжаниязов. Александр Глеб, который виделся лучшим у «желто-синих» в матче против «Челси» в Лондоне прошлой осенью, ушел из команды сам — из-за отсутствия игровой практики. Попрощался с клубом спортивный директор Виталий Родионов — из-за конфликта как раз по трансферам.
Бывшие игроки БАТЭ в составе брестского «Динамо»:
— Александр Гутор, вратарь — представлял БАТЭ в период с 2006-го по 2012 год;
— Сергей Кривец, полузащитник — выступал за БАТЭ с 2005-го по 2009-й, с 2013-го по 2014-й годы;
— Павел Нехайчик, полузащитник — играл за БАТЭ с 2005-го по 2011-й год;
— Михаил Гордейчук, полузащитник — выступал за БАТЭ в 2011 году, а также с 2014-го по 2018-й год.
Состав БАТЭ неплох, но в сравнении с Брестом, который летом усилился прошлогодним борисовчанином Михаилом Гордейчуком, не выглядит сбалансированным и надежным. Это показал еще первый матч сезона — за Суперкубок страны с Брестом.
Его защитник БАТЭ Егор Филипенко
До конца чемпионата остается 4 тура, а значит, в розыгрыше находятся 12 очков. Бресту на этом этапе предстоит сыграть с солигорским «Шахтером», «Ислочью», «Витебском» и минским «Динамо». При благоприятном для южан раскладе они обновят рекорд по набранным очкам, который БАТЭ установил в год своего первого чемпионства в 1999 году.
Сколько брестскому «Динамо» до рекорда чемпионата Беларуси по набранным очкам?
Место Год Команда Очки Количество
туров
Рекорд 1999 БАТЭ 77 30 2 1996 МПКЦ Мозырь 76 30 3 2004 «Динамо» Мн 75 30 4 2000
2003
«Славия» Мозырь
«Гомель»
74 30 6 2018 БАТЭ 73 30 7 2010 БАТЭ 72 33 8 2014 БАТЭ 71 32 9 1997
2016
«Динамо» Мн
БАТЭ
70 30 11 2012
2017
БАТЭ
БАТЭ
68 30 13
сейчас
«Динамо» Бр
67 26
В случае же, если брестчане станут сорить очками, БАТЭ еще может обойти эту динамо-машину. В истории европейского футбола хватает подобных примеров.
Так, леверкузенский «Байер» в 2002-м (команда тогда сыграла в финале Лиги чемпионов) всего за три тура до завершения чемпионата Германии разбазарил пятиочковый отрыв от дортмундской «Боруссии» и финишировал вторым.
В 2014 году «Ливерпуль» упустил чемпионство в борьбе с «Манчестер Сити», имея за три тура до финиша сезона на три очка больше. Прокол «красных» в The Guardian назвали «шекспировским поворотом».
Думаем, брестским футболистам лучше не знать, что чувствовали тогда Стивен Джеррард, опустившийся на колени после домашнего поражения от «Челси» (0:2), и Луис Суарес, спрятавший голову в футболку после матча с «Кристал Пэлас» (3:3).