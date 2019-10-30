Брестское «Динамо» проводит чемпионский сезон и идет на рекорд. Что происходит и как там БАТЭ?

Источник материала: Tut.by

В чемпионате Беларуси по футболу впервые с 2006 года может смениться победитель. За 4 тура до конца первенства страны БАТЭ отстает от брестского «Динамо» на 6 очков. Журналист SPORT.TUT.BY Юрий Михалевич уверен, что БАТЭ выступает не хуже себя в предыдущие годы, а Брест… просто великолепен.



Фото: Алексей Комельков, ФК «Динамо-Брест»

Стал ли слабее БАТЭ? В чемпионате сыграно 26 туров из 30, и за это время БАТЭ сумел набрать 61 очко. В переводе на проценты от максимально возможного количества очков за 26 матчей борисовчане показали такой результат — 78,2. За годы бессменного лидерства «желто-синих» в Беларуси, а это тринадцать лет, лишь три раза они добивались лучших цифр: в 2009-м — 79,4%, в 2015-м — 83,3%, в 2018-м — 81,1%. И с текущим процентом набранных очков БАТЭ выиграл бы тринадцать предыдущих чемпионатов, ведь показатели конкурентов все равно были ниже! Столько БАТЭ набирал очков от максимально возможного количества

в чемпионские годы (2006−2018) Год

чемпионства БАТЭ Процент

набранных очков Результат

ближайшего

преследователя Год

чемпионства БАТЭ Процент

набранных очков Результат

ближайшего

преследователя 2006 год 69,2% «Динамо» Мн 66,6% 2013 год 69,7% «Шахтер» 60,4% 2007 год 71,7% «Гомель»

56,4% 2014 год 73,9% «Динамо» Мн

63,5% 2008 год 74,4% «Динамо» Мн 68,8% 2015 год 83,3% «Динамо» Мн

67,9% 2009 год 79,4% «Динамо» Мн 64,1% 2016 год 77,7% «Шахтер» 65,5% 2010 год 72,7% «Шахтер» 66,6% 2017 год 75,5% «Динамо» Мн 75,5% 2011 год 66,6% «Шахтер»

61,6% 2018 год 81,1% «Шахтер» 71,1% 2012 год 75,5% «Шахтер» 67,7%

В чем тогда дело? В чемпионате страны вырос монстр. Брестское «Динамо» на протяжении года собирало очки, как пылесос. По дистанции команда прошла так же ровно, как «Манчестер Сити» в прошлом сезоне английской премьер-лиги, когда подопечные Хосепа Гвардиолы обновили рекорд лиги по количеству набранных очков — 98 очков в 38 матчах, или 85,96% от максимально возможного количества очков. 85,89% — это показатель «Динамо» после 26 матчей. Брест заслужил сравнения с «Сити» не в первый раз. Вот только раньше поводом становились призрачный след шейхов , траты клуба на игроков и небесно-голубой цвет формы . И впервые сравнение с «Сити» — действительно комплимент в адрес Бреста. Очковые успехи брестского «Динамо» в сравнении с грандами европейского футбола, ставшими чемпионами своих стран в прошлом сезоне Команды — чемпионы своих стран Процент набранных очков «Динамо» Брест в сезоне 2019 года 85,89% «Манчестер Сити» в сезоне 2018/19 85,9% «Барселона» в сезоне 2018/19 76,3% «Бавария» в сезоне 2018/19 76,4% «Ювентус» в сезоне 2018/19 78,9% «Пари Сен-Жермен» в сезоне 2018/19 79,8% Брестское «Динамо» — единственная команда с чемпионскими амбициями в стране, которая умеет быть лучше БАТЭ. В двух последних сезонах брестчане добились уверенного перевеса над «желто-синими» по победам в матчах — 4:2. В 2018-м в поединках с БАТЭ они по два раза выиграли и проиграли: 2:1, 3:2, 0:2 и 1:3. В 2019-м они выиграли два поединка и один раз завершили встречу с борисовчанами вничью: 3:1, 1:0 и 1:1. Тем временем солигорский «Шахтер» обыграл БАТЭ один раз за пять сезонов, а минское «Динамо» в последний раз брало верх над Борисовом летом 2015 года.

Как Брест стал таким крутым? В конце 2015-го брестское «Динамо» был бедствующим клубом, который задерживал зарплаты футболистам и не мог обеспечить трансляцию матча в интернете. Приходилось даже просить 3G-модем у болельщиков. Деньги появились, когда через полгода клуб взял под опеку председатель общего собрания участников «Бремино групп» Александр Зайцев. С тех пор «Динамо» — фестивальная команда, где главной звездой является Артем Милевский и руководство которой ненадолго принимал Диего Марадона . Брест не просто падок на звезд. Он включился в борьбу за активы на футбольном рынке Беларуси, которые раньше в основном делили между собой БАТЭ и минское «Динамо», и в итоге сколотил банду. Павел Нейхачик, Сергей Кисляк, Александр Гутор поиграли в России и не пасуют перед трудностями. Александр Нойок подчищает в центре поля за партнерами и еще большее влияние на команду имеет в раздевалке. Милевский неуступчивостью в борьбе с соперниками и авторитетом заставляет динамовцев быть лучшей версией себя.

Футболисты брестского «Динамо» празднуют победу над БАТЭ (3:1) в матче за Суперкубок Беларуси 2019 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Управляет этой россыпью звезд чешский тренер Марцел Личка, чье утверждение в роли главного зимой могло не случиться. И все же Зайцев поверил, что вместе с Личкой и его деньгами «Динамо» в год 1000-летия Бреста удастся замахнуться на чемпионство. Интересно, что короткого пути к успеху через накачку клуба деньгами Зайцев не стыдится — скорее, рад тратиться на футбол. Вот что он сказал в интервью «Прессболу» в начале сезона: — 700 лет назад Брест вступил в ВКЛ при князе Гедимине. С этого момента начался золотой век. […] Тогда мы были «мешком с деньгами» — и сейчас будем. […] По мне, пусть лучше мы будем «мешком с деньгами» — и все будет хорошо. На матче с БАТЭ в Бресте Александр Зайцев собрал представительную ложу . Рядом с ним сидели помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, владелец компаний «Санта Импэкс Брест» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. «Не знал, где Брест. Брест? Это во Франции?» Чешский тренер делает «Динамо» из Бреста сильнее БАТЭ

Как на конкуренцию с Брестом отреагировал БАТЭ? Хоть тренер борисовчан Алексей Бага проводит первый полный сезон в этом качестве, а сын Анатолия Капского Андрей рулит делами клуба также первый год, кадрового и управленческого запаса Борисову хватает, чтобы идти по графику, который в предыдущие годы обеспечивал чемпионство. Но также можно сказать, что в БАТЭ проморгали момент для усиления под решение задачи выиграть чемпионат. В Борисове нет двух составов для основы, чем может похвастать Брест, а по ряду позиций «желто-синие» не смогли найти адекватной замены прошлогодним лидерам. Купленного за миллион евро в 2016 году полузащитника Мирко Иванича, который наряду с Игорем Стасевичем определял игру борисовчан в атаке, зимой продали за 1,3 млн евро. Неманья Милич, Эрвейн Мукам и Виллюм Виллюмссон — ни одному из них не удалось стать адекватной заменой Иваничу. С уходом Максима Володько на левом фланге БАТЭ образовалась дыра. Когда в критический момент сезона, в выездной игре с «Русенбургом» во 2-м раунде Лиги чемпионов, Бага выпустил сюда новичка Эмиля Йонассена, тот привез пенальти уже через десять минут. Через два месяца Йонассен запаковывал чемоданы.

Вратарь БАТЭ Антон Чичкан наблюдает за празднованием гола борисовчан в ворота брестского «Динамо». Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Не пригодились БАТЭ и другие новобранцы: Амир Натхо и Джамалдин Ходжаниязов. Александр Глеб, который виделся лучшим у «желто-синих» в матче против «Челси» в Лондоне прошлой осенью, ушел из команды сам — из-за отсутствия игровой практики. Попрощался с клубом спортивный директор Виталий Родионов — из-за конфликта как раз по трансферам. Бывшие игроки БАТЭ в составе брестского «Динамо»: — Александр Гутор, вратарь — представлял БАТЭ в период с 2006-го по 2012 год;

— Сергей Кривец, полузащитник — выступал за БАТЭ с 2005-го по 2009-й, с 2013-го по 2014-й годы;

— Павел Нехайчик, полузащитник — играл за БАТЭ с 2005-го по 2011-й год;

— Михаил Гордейчук, полузащитник — выступал за БАТЭ в 2011 году, а также с 2014-го по 2018-й год. Состав БАТЭ неплох, но в сравнении с Брестом, который летом усилился прошлогодним борисовчанином Михаилом Гордейчуком, не выглядит сбалансированным и надежным. Это показал еще первый матч сезона — за Суперкубок страны с Брестом. Его защитник БАТЭ Егор Филипенко посчитал выставочным . Поражение 1:3 при безнадежной игре ударило по самолюбию борисовчан. В рамках чемпионата Филипенко и со товарищи также не смогли победить брестское «Динамо» любым способом. А отставание от лидера в турнирной таблице теперь говорит о недостаточности предпринятых в Борисове мер по недопущению прерывания своей гегемонии.

«Динамо» идет на очковый рекорд, но еще может упустить чемпионство До конца чемпионата остается 4 тура, а значит, в розыгрыше находятся 12 очков. Бресту на этом этапе предстоит сыграть с солигорским «Шахтером», «Ислочью», «Витебском» и минским «Динамо». При благоприятном для южан раскладе они обновят рекорд по набранным очкам, который БАТЭ установил в год своего первого чемпионства в 1999 году. Сколько брестскому «Динамо» до рекорда чемпионата Беларуси по набранным очкам? Место Год Команда Очки Количество

туров Рекорд 1999 БАТЭ 77 30 2 1996 МПКЦ Мозырь 76 30 3 2004 «Динамо» Мн 75 30 4 2000

2003 «Славия» Мозырь

«Гомель» 74 30 6 2018 БАТЭ 73 30 7 2010 БАТЭ 72 33 8 2014 БАТЭ 71 32 9 1997

2016 «Динамо» Мн

БАТЭ 70 30 11 2012

2017 БАТЭ

БАТЭ 68 30 13 сейчас «Динамо» Бр 67 26 В случае же, если брестчане станут сорить очками, БАТЭ еще может обойти эту динамо-машину. В истории европейского футбола хватает подобных примеров. Так, леверкузенский «Байер» в 2002-м (команда тогда сыграла в финале Лиги чемпионов) всего за три тура до завершения чемпионата Германии разбазарил пятиочковый отрыв от дортмундской «Боруссии» и финишировал вторым. В 2014 году «Ливерпуль» упустил чемпионство в борьбе с «Манчестер Сити», имея за три тура до финиша сезона на три очка больше. Прокол «красных» в The Guardian назвали «шекспировским поворотом». Думаем, брестским футболистам лучше не знать, что чувствовали тогда Стивен Джеррард, опустившийся на колени после домашнего поражения от «Челси» (0:2), и Луис Суарес, спрятавший голову в футболку после матча с «Кристал Пэлас» (3:3).