Бывшая жена Сергея Светлакова впервые рассказала о разводе

Источник материала: Tut.by

Экс-супруга Сергея Светлакова сама настояла на разводе. Юлия не видела перспектив в отношениях с юмористом. Сейчас она счастлива в новом браке и не жалеет, что однажды изменила свою жизнь, пишет starhit.ru.

Сергей Светлаков и Юлия развелись в 2012-м. Тогда бывшие супруги не комментировали причины разрыва, подчеркивая, что они смогли сохранить дружеские отношения ради дочери Анастасии.

За прошедшие годы экс-избранница юмориста очень изменилась: Юлия похудела, снова вышла замуж и увлеклась психологией. В социальной сети она призналась, что развод стал поворотной точкой в ее биографии.

«Изменения начались еще тогда, когда я, по собственной инициативе, закрыла дверь предыдущего брака. Я об этом никогда не писала, потому что это было слишком личным, внутренние правила не позволяли мне этого сделать. Я оказалась на краю пропасти и перед выбором: прыгнуть в эту пропасть или отойти и жить прежней жизнью, не последовав за своим желанием что-то изменить. И я выбрала первое», — рассказала первая жена комика.

Следующие несколько лет были особенно сложными: женщина пыталась понять, чем хочет заниматься, а также искала источники вдохновения. Пост Юлия сопроводила коллажем из фотографий, чтобы наглядно показать произошедшие с ней за последние годы перемены. Подписчики бывшей супруги Светлакова обратили внимание на то, что она заметно постройнела и стала более уверенной в себе.

«И та, и другая женщины — это я. Вот только начинка и содержание у каждой свое. Кто-то выбирает разные способы прийти к себе настоящему, я же выбрала психотерапию, в которую искренне верю и которую выбрала в качестве своей дальнейшей профессии. Сейчас я прохожу обучение и уже работаю в рамках психологического консультирования», — рассказала Светлакова.

Напомним, что артист познакомился с первой женой еще во время учебы в университете. Влюбленные вместе переехали в Москву, и именно Юлия была рядом с Сергеем, когда тот делал первые успехи в карьере. В 2008 году на свет появилась дочь пары, но уже тогда возникли первые проблемы в их отношениях.

Светлаков не скрывал, что расставанием обоим пошло на пользу: юморист через год после развода снова женился. Юлия обрела личное счастье чуть позже, сменив фамилию на Васильеву.