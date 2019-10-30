Зверь из Бедбурга. История маньяка эпохи Средневековья

Источник материала: Аргументы и факты

По количеству изнасилований и кровавых расправ одна такая сказка легко заткнет за пояс все фильмы Квентина Тарантино вместе взятые.

Сказки были отражением действительности, окружавшей людей того времени, когда они сочинялись. Никто не пытался заниматься приукрашиванием действительности — истории про ведьм, пытавшихся зажарить и съесть детей, возникли на основе реальных случаев каннибализма, происходивших в голодные годы. Истории из сказок, в которых малышей отводили в лес, и там оставляли, тоже возникли не просто так. Родители таким образом избавлялись от отпрысков, которых не могли прокормить.

Между правдой и вымыслом

У истории Красной Шапочки, ставшей жертвой коварного Волка, притворяющегося бабушкой, некоторые специалисты тоже видят реальную подоплеку. Хотя сам сюжет уходит корнями в глубокую старину, считается, что в версии, созданной Яковом и Вильгельмом Гриммами, присутствуют отголоски кровавых похождений настоящего преступника — Петера Штумпфа.

В XVI веке еще никто не изучал серийных маньяков, однако это не означает, что их не было. Преступления подобного рода объясняли тем, что убийца состоит на «службе дьявола». Находя растерзанные тела жертв, средневековые обыватели объясняли это тем, что душегуб является оборотнем, и во время убийства принимает облик волка.

О Петере Штумпфе достаточно мало достоверных сведений. Даже имя его имя в разных источниках указывается по-разному. В 1590 году был опубликован памфлет под названием «Правдивый трактат о достойной осуждения жизни и смерти некого Штуббе Петера». В нем утверждалось, что убийца из немецкого городка Бедбург был, несомненно, оборотнем, чем и объяснялось его умение долгое время скрываться от преследователей. Приводятся даже свидетельства охотников, якобы видевших, как волчий след переходит в человеческий, и по этим следам настигшие Штумпфа.

«Сатанинское отродье»

Бедбург, расположенный в современной земле Северный Рейн-Вестфалия, был основан в IX веке, а в конце XIII века в документах его уже называли «городом».

В 1580-х годах Бедбург оказался во власти страха. Все началось с исчезновений домашнего скота. Изуродованные туши животных позднее находили, и никакого особого удивления это не вызывало — нападения волков не были редкостью. Дабы пресечь разгул хищников, в местные леса отправлялись охотники, практически никогда не возвращавшиеся без добычи.

Вот только пропажи коров не прекращались. А однажды в овраге неподалеку от города был найден труп местного бродяги. Бедняге разбили голову. Но жителей, обнаруживших погибшего, потрясло другое — бродяге буквально вырвали позвоночник.

Вслед за этим в Бедбурге стали пропадать маленькие дети. Их растерзанные тела находили в лесу рядом с городом.

Поверить в то, что такое мог сотворить человек, обыватели были не в силах. Но разбитые головы жертв указывали на то, что убийцей был именно представитель рода человеческого. Тогда-то и заговорили о том, что в Бедбурге охотится «сатанинское отродье» — оборотень, способный принимать вид то человека, то волка.

По горячим следам

В «Правдивом трактате» приводится случай спасения одной из маленьких жертв. Дети сторожили стадо на лугу, когда одну из девочек схватил выскочивший из леса волк. Однако истошные крики других детей, звавших на помощь, заставил волка бросить свою жертву.

Но волк ли это был на самом деле? Или перепуганные малыши поверили взрослым, строившим свою версию событий.

Количество жертв росло, к детям прибавились женщины, в том числе и беременные. Запуганные бедбургцы уповали на Господа и охотников, но последние и сами тряслись от страха.

Поймали убийцу, по большому счету, случайно. Крестьянин, обнаруживший очередной детский труп, заметил, что человеческие следы у тела совсем свежие. Немедленно собрали погоню, которая вскоре настигла бредущего по дороге Петера Штумпфа.

Штумпф был уважаемым человеком в Бедбурге, старостой прихода. Примерный глава семейства, добрый католик, державший большое хозяйство и всегда одаривавший милостыней нищих. Но след у трупа был, несомненно, его.

Штумпфа посадили за решетку, и стали ждать представителей Кельнского епископата, которым предстояло провести следствие, а затем и суд.

Запираться маньяк не стал, и сознался в 14 убийствах детей. Сколько он убил женщин и мужчин, Штумпф сам точно не помнил.

Дьявол забрал подарок обратно

Староста прихода сознался, что с юности испытывал тягу к свежей крови и сырому мясу, и однажды для того, чтобы насытить этот странный голод, убил корову. Но убийства животных его вскоре перестали удовлетворять. Первое убийство человека привело Штумпфа в состояние эйфории, и дальше он уже не мог остановиться.

Но признание не спасло Петера от пыток. Представителям епископа нужна была не просто история об убийце, а дело о «враге рода человеческого». После истязаний Штумпф заявил, что еще в 12 лет заключил сделку с дьяволом, подарившим ему пояс, позволявший превращаться в волка. Пояса, конечно у Штумпфа не было, но под давлением следователей он заявил, что ... дьявол решил забрать подарок обратно.

Под пытками маньяк также сознался в убийстве и поедании собственных детей, в кровосмесительной связи с дочерью и т.д. Что из этого было правдой, сегодня понять невозможно.

Наконец, расследование было закончено. За убийства и связь с хозяином ада Петера Штумпфа приговорили к смерти. Казнь состоялась 31 октября 1589 года. На главной площади Бедбурга маньяка привязали к деревянному колесу, во время вращения которого раскаленными щипцами отрывали от него куски плоти. Затем ему отрубили руки и ноги, а затем голову. Изуродованное тело сожгли.





Казнь Петера Штумпфа в Бедбурге, который по образу волка 25 лет убивал и пожирал мужчин, женщин и детей. 31 марта 1590 г. Иллюстрация: www.globallookpress.com

Приманка для туристов

На месте казни на высоком шесте закрепили колесо с вырезанным на нем изображением волка. На самый верх водрузили отрубленную голову Штумпфа, дабы показать, что с оборотнем покончено.

Последняя пассия Петера Катарина и его дочь Сибилл были признаны сообщницами «оборотня». Их казнили вслед за Штумпфом.

Естественно, может возникнуть вопрос — а был ли Петер Штумпф реальным убийцей, или он стал случайной жертвой сомнительного правосудия XVI века? Самым весомым доказательством его виновности, пожалуй, может считаться тот факт, что преступления подобного рода в Бедбурге прекратились.

С тех пор минуло 430 лет. Современные жители Бедбурга помнят историю Петера Штумпфа. Приезжающим в город туристам предлагают прогулки по местам, где вершил свои страшные дела тот, кого называют теперь прототипом Волка из «Красной Шапочки».