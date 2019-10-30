В аварии под Смоленском при столкновении микроавтобуса и фуры погибли белорусы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 октября около 7:10 возле деревни Бодуны Краснинского района Смоленской области произошло ДТП с участием белорусов.

Как сообщает Посольство Беларуси в России, на 441 км трассы М1 столкнулись микроавтобус Volkswagen и фура DAF.

Три человека погибли, ещё один – получил травмы. В настоящее время о происшествии информируют родственников участников аварии.

Несколько недель назад в аварии под Калугой погибли пять человек.