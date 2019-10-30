﻿ В аварии под Смоленском при столкновении микроавтобуса и фуры погибли белорусы. 21.by
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В аварии под Смоленском при столкновении микроавтобуса и фуры погибли белорусы

31.10.2019 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 октября около 7:10 возле деревни Бодуны Краснинского района Смоленской области произошло ДТП с участием белорусов. 

Как сообщает Посольство Беларуси в России, на 441 км трассы М1 столкнулись микроавтобус Volkswagen и фура DAF. 

Три человека погибли, ещё один – получил травмы. В настоящее время о происшествии информируют родственников участников аварии. 

Несколько недель назад в аварии под Калугой погибли пять человек.

Среди них были белорусы – здесь подробности

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Новости Беларуси. 31 октября около 7:10 возле деревни Бодуны Краснинского района Смоленской области произошло ДТП с участием белорусов.  Как сообщает Посольство...
 
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