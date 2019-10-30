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В аварии под Смоленском при столкновении микроавтобуса и фуры погибли белорусы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 октября около 7:10 возле деревни Бодуны Краснинского района Смоленской области произошло ДТП с участием белорусов.
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Три человека погибли, ещё один – получил травмы. В настоящее время о происшествии информируют родственников участников аварии.
Несколько недель назад в аварии под Калугой погибли пять человек.
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Новости Беларуси. 31 октября около 7:10 возле деревни Бодуны Краснинского района Смоленской области произошло ДТП с участием белорусов. Как сообщает Посольство...
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