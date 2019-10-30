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Тадеуш Кондрусевич рассказал о своём увлечении велосипедом

31.10.2019 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Многое решает инфраструктура. В последние годы в Беларуси в разы выросло количество объектов с приставкой «вело»: велопрокаты, велопарковки, велокафе и, конечно, велодорожки. Самая протяженная находится в Минске. Ее длина – 27 километров. Ведет путь от водохранилища Дрозды до Чижовского. Кого здесь только не встретишь…

Тадеуш Кондрусевич рассказал о своём увлечении велосипедом

О своем увлечении велосипедом Архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Митрополит Минско-Могилевской епархии Тадеуш Кондрусевич – заядлый велосипедист. Про такое увлечение говорят: длиною в жизнь. Первый велосипед ему подарил отец. На нем мальчик катался по дорогам родной деревушки в Гродненской области. Один раз так упал, что сломал руку, но это не стало поводом забросить хобби.

Тадеуш Кондрусевич рассказал о своём увлечении велосипедом

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской епархии:
Пасля вяртання з Масквы ўжо два ровары паламаў: на адным праехаў 1800 кіламетраў, на другім – 2300. Гэта ўжо трэці.

Мне падабаюцца гэтыя веладарожкі. Трэба падзякаваць уладам за гэтыя дарожки. Падабаецца таксама, што вельмі многа людзей ездзіць.

Тадеуш Кондрусевич рассказал о своём увлечении велосипедом

Тадеуш Кондрусевич рассказал о своём увлечении велосипедом

Тадеуш Кондрусевич рассказал о своём увлечении велосипедом

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Тадеуш Кондрусевич
 
Теги: Минск
 
 
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Многое решает инфраструктура. В последние годы в Беларуси в разы выросло количество объектов с приставкой «вело»: велопрокаты, велопарковки, велокафе и, конечно,...
 
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