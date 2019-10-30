|
Тадеуш Кондрусевич рассказал о своём увлечении велосипедом
Источник материала: СТВ
Многое решает инфраструктура. В последние годы в Беларуси в разы выросло количество объектов с приставкой «вело»: велопрокаты, велопарковки, велокафе и, конечно, велодорожки. Самая протяженная находится в Минске. Ее длина – 27 километров. Ведет путь от водохранилища Дрозды до Чижовского. Кого здесь только не встретишь…
Митрополит Минско-Могилевской епархии Тадеуш Кондрусевич – заядлый велосипедист. Про такое увлечение говорят: длиною в жизнь. Первый велосипед ему подарил отец. На нем мальчик катался по дорогам родной деревушки в Гродненской области. Один раз так упал, что сломал руку, но это не стало поводом забросить хобби.
Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской епархии:
Мне падабаюцца гэтыя веладарожкі. Трэба падзякаваць уладам за гэтыя дарожки. Падабаецца таксама, што вельмі многа людзей ездзіць.
Подробности – в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многое решает инфраструктура. В последние годы в Беларуси в разы выросло количество объектов с приставкой «вело»: велопрокаты, велопарковки, велокафе и, конечно,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)