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Наталья Цилинская: «Смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься»

31.10.2019 11:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Крутить педали сегодня модно, удобно и полезно. Количество любителей прокатиться с ветерком растет из года в год. Лидирует столица: велосипедом здесь пользуется каждый пятый минчанин.

О популярности этого вида спорта среди белорусов рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Наталья Цилинская: «Смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься»

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр-2004:
Я смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься. Какая статистика еще нужна?

Семейные вылазки на велосипедах, мечты и спортивное будущее детей. Интервью Натальи Цилинской

Наталья Цилинская: «Смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься»

Наталья Цилинская – легенда белорусского велоспорта. Восьмикратная чемпионка мира она еще и четырехкратная мама. Говорит, когда начинала карьеру, на такой велобум не было и намека. Сегодня Минск все больше стремится к статусу европейской велостолицы.

Наталья Цилинская:
Говорят, что немцы с этим жили гораздо раньше нас, раньше к этому пришли. Но мы их догоним и перегоним.

Наталья Цилинская: «Смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься»

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Наталья Цилинская
 
Теги: Минск
 
 
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Крутить педали сегодня модно, удобно и полезно. Количество любителей прокатиться с ветерком растет из года в год. Лидирует столица: велосипедом здесь пользуется...
 
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