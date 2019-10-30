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Наталья Цилинская: «Смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься»
Источник материала: СТВ
Крутить педали сегодня модно, удобно и полезно. Количество любителей прокатиться с ветерком растет из года в год. Лидирует столица: велосипедом здесь пользуется каждый пятый минчанин.
Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр-2004:
Наталья Цилинская – легенда белорусского велоспорта. Восьмикратная чемпионка мира она еще и четырехкратная мама. Говорит, когда начинала карьеру, на такой велобум не было и намека. Сегодня Минск все больше стремится к статусу европейской велостолицы.
Наталья Цилинская:
Подробности – в
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Наталья Цилинская: «Смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься»
Крутить педали сегодня модно, удобно и полезно. Количество любителей прокатиться с ветерком растет из года в год. Лидирует столица: велосипедом здесь пользуется...
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