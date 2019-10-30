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Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей

31.10.2019 11:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Порой со всеми (вероятно) случается такое состояние, когда ты на секунду останавливаешься, и в голове возникают образы прошлого. Часто это что-то, что оказало сильное впечатление и вызывало яркие эмоции. 

Наверное, чем старше становится человек, тем чаще у него случаются такие моменты погружения в воспоминания. В те дни, когда он был молод, полон сил и вёл активную жизнь. 

Как-то раз во время разговора с ветераном Второй мировой войны американский фотограф Том Хасси услышал, что мужчина в свои почти 80 лет всё ещё видит в зеркале молодого солдата, каким он был когда-то. 

Так у Хасси появилась идея фотопроекта, который он назвал «Reflections», что может переводиться как «Отражение» или «Размышление». Официально на русском языке проект называется «Отражение прошлого». 

А кого видите в зеркале вы? 

Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Фото: tomhussey.com 

Люди в материале: Том Хасси, Tom Hussey
 
 
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Порой со всеми (вероятно) случается такое состояние, когда ты на секунду останавливаешься, и в голове возникают образы прошлого. Часто это что-то, что оказало...
 
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