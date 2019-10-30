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Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей
Источник материала: СТВ
Порой со всеми (вероятно) случается такое состояние, когда ты на секунду останавливаешься, и в голове возникают образы прошлого. Часто это что-то, что оказало сильное впечатление и вызывало яркие эмоции.
Наверное, чем старше становится человек, тем чаще у него случаются такие моменты погружения в воспоминания. В те дни, когда он был молод, полон сил и вёл активную жизнь.
Как-то раз во время разговора с ветераном Второй мировой войны американский фотограф Том Хасси услышал, что мужчина в свои почти 80 лет всё ещё видит в зеркале молодого солдата, каким он был когда-то.
Так у Хасси появилась идея
А кого видите в зеркале вы?
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Порой со всеми (вероятно) случается такое состояние, когда ты на секунду останавливаешься, и в голове возникают образы прошлого. Часто это что-то, что оказало...
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