﻿ В Японии сгорел древний замок XIV века. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Японии сгорел древний замок XIV века

31.10.2019 10:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии древний замок из списка ЮНЕСКО практически полностью уничтожил пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его ликвидировали около 12 часов.

В Японии сгорел древний замок XIV века

Сгорели главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса, служившего несколько веков резиденцией королей, правивших на Окинаве до ее присоединения к Японии.

В Японии сгорел древний замок XIV века

Замок построен в XIV веке. В 2000 он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По последней информации, никто не пострадал. Причины инцидента еще предстоит установить.

В Японии сгорел древний замок XIV века

Правительство Японии уже заявило, что намерено восстановить утраченный памятник архитектуры. Во время Второй мировой войны он также был полностью уничтожен, но позже восстановлен по старинным чертежам.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. В Японии древний замок из списка ЮНЕСКО практически полностью уничтожил пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его ликвидировали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуские военные взяли серебро на крупнейшем соревновании в Уэльсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика