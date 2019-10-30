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«Это было последней каплей». Минская модель 70+ Ольга Шатыко рассказала, как «боролась за правду»

31.10.2019 11:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минская модель 70+ Ольга Шатыко опубликовала в аккаунте Instagram важный пост. Она рассказала свою историю борьбы с локальной проблемой – неочищенными дорожками, которые, как мы знаем, зимой одинаково опасны для каждого идущего. Мы целиком цитируем Ольгу, надеясь, что ее пример станет заразительным.

«Слишком нежный образ для бизнес-леди», – написали мне в комментарии под постом о седовласых бизнес-леди. Но я не всегда бываю белой и пушистой. Иногда я «борюсь за правду». И вот вам пример. 

Зимой 2017 года в моем парке резко перестали очищать дорожки. В итоге они покрылись солидной коркой льда. Я терпела это безобразие, пока, поскользнувшись при скандинавской ходьбе, не грохнулась оземь. Встав и отряхнувшись, я увидела, как точно так же упали два школьника, занимавшиеся на уроке физкультуры. При этом в парке через каждые 100 метров возвышались ящики, полные песка, – для  галочки, полагаю.

Это было последней каплей. Я вернулась домой, села за компьютер и написала телегу на сайт Фрунзенского района города Минска. «Неужели нужно, чтобы ребенок, поскользнувшись на уроке физкультуры, попал в отделение реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой, чтобы заставить администрацию парка выполнять свои функциональные обязанности?» – вопрошала я. И предложила ноу-хау. Напомнить Фонду социальной защиты населения Беларуси, что он имеет полное право требовать компенсацию расходов на пособие по временной нетрудоспособности при переломах, полученных в парке. От кого? От администрации Фрунзенского района. А там разберутся, кто виноват. 

Такого бомбического эффекта я, признаюсь, не ожидала! Через день мне пришел ответ, в котором сообщалось, что при проверке факты не подтвердились. Все дорожки очищены и посыпаны смесью. Я понеслась в парк и была поражена. Действительно, дорожки были очищены и посыпаны. С тех пор они остаются в идеальном состоянии в любое время года.

Зимой 2019 года моя знакомая поскользнулась в центре Санкт-Петербурга и упала на глыбу льда, лежавшего на тротуаре. Перелом шейки бедра, операция, пять месяцев на костылях и длительная реабилитация. И виноватых нет! Так может, и нужно иногда включать «борца за правду»?»

Читайте по теме: Эти минчане сами апгрейдили свои дворы, подъезды и футбольные поля – смотрите, как круто вышло!

 
Теги: Минск
 
 
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Минская модель 70+ Ольга Шатыко опубликовала в аккаунте Instagram важный пост. Она рассказала свою историю борьбы с локальной проблемой – неочищенными дорожками,...
 
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