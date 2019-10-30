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Беларуские военные взяли серебро на крупнейшем соревновании в Уэльсе
Источник материала: KYKY>
Беларуские военные взяли серебряную медаль на международном соревновании «Cambrian Patrol» («Кембрийский патруль») в Уэльсе. Об этом
«Вооруженные силы Беларуси преодолели нелегкие погодные и наземные условия в Уэльсе и завоевали серебряную медаль в международном соревновании «Cambrian Patrol», ежегодно проводимом в Великобритании. Беларуская команда опередила многие команды из Великобритании и других стран и достигла превосходного результата.
Как часто бывает в Уэльсе, голубое небо и благоприятная погода вернулись на тренировочный полигон только после завершения соревнований», — рассказали в посольстве.
Справка. «
Во время «Кембрийского патруля» командирам команд поручают отрабатывать разные сценарии, преодолевать 60 километров горной местности за два дня и две ночи. Всех участников проверяют на воинские навыки, умственную выносливость, их сталкивают с противниками, а также наблюдают, как они эвакуируют пострадавших.
К слову, в прошлом году беларусы приезжали сюда впервые. Тогда их наградили золотой медалью. При этом только 5% команд получают наивысшую оценку «Кембрийского патруля».
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