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Беларуские военные взяли серебро на крупнейшем соревновании в Уэльсе

31.10.2019 10:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуские военные взяли серебряную медаль на международном соревновании «Cambrian Patrol» («Кембрийский патруль») в Уэльсе. Об этом сообщает посольство Великобритании в Беларуси.

«Вооруженные силы Беларуси преодолели нелегкие погодные и наземные условия в Уэльсе и завоевали серебряную медаль в международном соревновании «Cambrian Patrol», ежегодно проводимом в Великобритании. Беларуская команда опередила многие команды из Великобритании и других стран и достигла превосходного результата.

Как часто бывает в Уэльсе, голубое небо и благоприятная погода вернулись на тренировочный полигон только после завершения соревнований», — рассказали в посольстве.

Справка. «Кембрийский патруль» — «соревнование мирового класса» — крупнейшее и самое сложное состязание британской армии, его устраивают с 1959 года. Это проверка на лидерство, командную работу и физическую подготовку для достижения задач. Как говорят сами британцы, цель соревнования — «провести сложные патрульные учения, чтобы повысить оперативные возможности».

Во время «Кембрийского патруля» командирам команд поручают отрабатывать разные сценарии, преодолевать 60 километров горной местности за два дня и две ночи. Всех участников проверяют на воинские навыки, умственную выносливость, их сталкивают с противниками, а также наблюдают, как они эвакуируют пострадавших.

К слову, в прошлом году беларусы приезжали сюда впервые. Тогда их наградили золотой медалью. При этом только 5% команд получают наивысшую оценку «Кембрийского патруля».

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Беларуские военные взяли серебряную медаль на международном соревновании «Cambrian Patrol» («Кембрийский патруль») в Уэльсе. Об этом сообщает посольство Великобритании...
 
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