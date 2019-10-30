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В 2020 году в Беларуси планируется выдать до миллиона биометрических паспортов
31.10.2019 11:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Как сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации, в в рамках развития электронных сервисов в 2020 году планируется выдать от 700 тыс. до 1 млн биометрических паспортов и идентификационных карт.
Цифровой паспорт, в частности, понадобится для выезда за границу. ID-карта выступит в качестве внутреннего документа, удостоверяющего личность, и необходима для операций с использованием электронно-цифровой подписи и идентификации личности. Она будет содержать электронную цифровую подпись (ЭЦП), группы сведений о владельце и приложение ICAO. ID-карта должна стать основным ключом к электронным сервисам страны, исключить использование большинства документов и носителей информации. Вся необходимая информация будет предоставляться системами, интегрированными с ОАИС.
Бизнес-процессы плавно перейдут на «цифровые рельсы», все меньше используя бумажные носители. В ближайшей перспективе предстоит практически обеспечить развитие инфраструктуры для оказания электронных услуг с использованием идентификационной карты, отмечают в министерстве.
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Как сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации, в в рамках развития электронных сервисов в 2020 году планируется выдать от 700 тыс. до 1 млн...
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