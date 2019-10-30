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2 и 5 ноября для случчан проведут «прямые линии»
31.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В начале ноября обращения граждан по телефонам примут представители Слуцкого райисполкома, облисполкома и автобусного парка №2.
2 ноября с 9:00 до 12:00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Жанна Леонидовна Руцкая.
2 ноября с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Игорь Николаевич Макар.
5 ноября с 10:00 до 11:00 по телефону 4-50-74 «прямую линию» на тему: «Транспортное обслуживание населения города и района» проведет заместитель директора по перевозкам – первый заместитель директора филиала «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс» Геннадий Александрович Козловский.
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В начале ноября обращения граждан по телефонам примут представители Слуцкого райисполкома, облисполкома и автобусного парка №2.
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