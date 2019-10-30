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Белвест заявил о продаже своих токенов

31.10.2019 10:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

СООО «Белвест» проведет первичное размещение токенов (ICO) на инвестиционной платформе FINSTORE.by 1 ноября, сообщает компания.

Для приобретения будут доступны цифровые знаки, номинированные в российских рублях и евро. Цена 1 токена в евро — 100 EUR, 1 токена в российских рублях — 5000 RUB. У каждого токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия.

Так, токены в евро компания предлагает по ставке 5,15% годовых, со сроком обращения 3 года и условием ежегодной оферты.

Токены в российских рублях предлагаются по ставке 9% годовых, также на 3 года, с ежегодной офертой.

Купить токены может любое физическое лицо — резидент Республики Беларусь, заинтересованный в сохранении и приумножении сбережений. 


Чтобы приобрести цифровые знаки, необходимо зарегистрироваться на платформе FINSTORE.by и пройти процедуру проверки. После этого на платформе будет создан виртуальный кошелек и у участника появится возможность инвестировать в токены.

«Белвест» обязуется выплачивать доход инвесторам на периодической основе один раз в 3 месяца.

Приобретенные токены будут хранится непосредственно на платформе в виртуальном кошельке.
 
 
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СООО «Белвест» проведет первичное размещение токенов (ICO) на инвестиционной платформе FINSTORE.by 1 ноября, сообщает компания.
 
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