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Выборы по-белорусски: предвыборная программа кандидата не прошла цензуру
Источник материала: Партизан
Кандидатке в депутаты от партии ОГП по Минскому-Каменногорскому избирательному округу №101 Диане Чернушиной отказано в публикации предвыборной программы в газете "Звязда".
Руководство РИУ "Издательский дом "Звязда" посчитало, что в прогремме имеются признаки "оскорбления и клеветы в отношении должностных лиц Республики Беларусь".
Политик Анатолий Лебедько на своей странице в фейсбуке оставил по этому поводу комментарий следующего содержания:
"Цензура на БТ передала эстафету печатным изданиям. Программа Дианы Чернушиной #ДЗЕАДКАЗ не прошла цензуру редакции газеты «Звязда». В программе увидели признаки оскорбления руководства Беларуси.
Особенность этой программы, что в ее составлении приняли участие тысячи граждан страны. Именно, из пяти тысяч вопросов сформулированных Лукашенко, были отобраны 25, которые и стали частью предвыборной программы Дианы Чарнушынай. Но отвечать на вопросы Лукашенко не привык. Как следствие - табу... ".
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Кандидатке в депутаты от партии ОГП по Минскому-Каменногорскому избирательному округу №101 Диане Чернушиной отказано в публикации предвыборной программы в газете...
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