ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации аль-Багдади

31.10.2019 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство обороны США обнародовало видеозаписи операции, в результате которой был убит лидер экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, а также поделилось с журналистами некоторыми деталями рейда в сирийской провинции Идлиб.

Как рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи, всего в ходе операции были убиты шесть боевиков, в том числе четыре женщины.

"Были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также защитить детей, которые, по нашим оценкам, находились на объекте. Пять членов ИГ на территории объекта представляли опасность для сил спецназа, они не реагировали на команды на арабском сложить оружие. Они были убиты, среди них были четыре женщины и один мужчина", - отметил Маккензи.

По его словам, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее. Детям, вероятно, было до 12 лет, рассказал генерал.

Он также сообщил, что аль-Багдади пытался скрыться в тупиковом туннеле. Сначала он пытался отстреливаться оттуда, однако затем подорвал себя.

Генетический анализ подтвердил, что убит был именно аль-Багдади, добавил Маккензи.

На кадрах, которые продемонстрировали журналистам американские военные, видно здание, в котором предположительно находился лидер ИГ. Его окружают сотрудники спецназа, после чего боевики открывают огонь по американским силам, которые ведут наступление с воздуха.



В ходе наземной операции спецназовцы изъяли документы и электронные устройства. После этого они покинули объект и вернулись к вертолетам с двумя задержанными.

"После того, как наши силы безопасно покинули объект, они использовали высокоточные боеприпасы, применяемые вне зоны воздействия средств поражения противника, чтобы разрушить объект и все его содержимое", - рассказал журналистам Кеннет Маккензи.

На обнародованных видеозаписях также виден момент удара по объекту с воздуха.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство обороны США обнародовало видеозаписи операции, в результате которой был убит лидер экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в...
 
Новости дня
Новости разные
 
9 лет лишения свободы. Как гродненец «работал» закладчиком наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • pepe jeans london официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика