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Ужас! Появилось видео с умирающими тиграми на белорусской границе - один из них сошел с ума

31.10.2019 10:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хищники находятся в тяжелейших условиях и их надо срочно спасать.

Напомним, грузовик, перевозивший десять тигров из Италии в Дагестан, застрял на польско-белорусской границе накануне – оказалось, что у перевозчика не хватает необходимых документов от ветеринаров. Из-за того, что животных кормили не так, как следует, один из них уже умер.

На место еще накануне приехали сотрудники Познаньского зоопарка, чтобы присмотреть за животными. Увиденная специалистами картина поразила их.


"Тигры облеплены собственными отходами жизнедеятельности, исхудавшие и голодные, наш врач оценивает их состояние как тяжелое", – говорится в подписи к видео.

"Обезвоженные, с запавшими глазами, покрытым пометом мехом и с ожогами от мочи, в стрессовом состоянии и без воли и желания жить, - описывает состояние животных зоопарк. 

По информации зоопарка, двое животных уже в пути к временному пребыванию в Члухове под присмотром врача и опекуна.

Еще двое в сарае в зоопарке, накормлены, помыты и укрыты соломой, отдохнули после путешествия.

Но, увы, помимо одного умершего животного, еще один тигр не выдержал этих диких испытаний - сошел с ума от стресса. Из-за клетки с ним нет доступа к другим четверым животным - они хоть и находятся в удручающем состоянии, но живы. Ради безопасности животных и человека сотрудники зоопарка вынуждены были ждать до утра и сейчас пытаются перевезти остальных.
 
 
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Хищники находятся в тяжелейших условиях и их надо срочно спасать.
 
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