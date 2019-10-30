Почему лучше делать ставку на свой народ, а не на чужие офшоры

«Наше мнение». «Между тем нефти и газа в мире пока достаточно. А вот дефицит квалифицированных кадров в мире не только не снижается, но и растет», — пишет Юрий Пшенник в комментарии на сайте





По данным Евростата, в Западную Европу перебрались 4,5 млн украинцев, 3 млн румын, 2,5 млн поляков и почти миллион белорусов. И это только за последние пять лет, пишет «Огонёк». Реальная картина еще более впечатляющая. Ведь многие в миграционную статистику не попадают.





«Бегство из нашей страны приняло катастрофические размеры, — отмечет автор. — Причем бегут в основном не пенсионеры с алкоголиками. ЕС и не скрывает, что намерен вытягивать из европейской периферии в первую очередь самых молодых и талантливых. В ПАСЕ напомнили о программе «голубой карты» (аналог американской грин-карты) – упрощенной процедуре получения вида на жительства для представителей наиболее востребованных в ЕС профессий. Эту программу предложено и расширить, и упростить (признавать большее число дипломов, ускорять вынесение решений и т.д.)».





По мнению автора, Беларусь теряет квалифицированные кадры не только по причине почти повального их бегства, но и вследствие государственной политики.





«И зачастую создается впечатление, что именно этого власть и добивается – избавиться от людей», — пишет Юрий Пшеник.









Однако, по его мнению, дотирование белоруской власти извне не может продолжаться бесконечно.





«Скажут либо раз вы такие суверенные, то кормите себя сами, либо хотите иметь дотации как наш самый дотационный регион, ну тогда и становитесь таким регионом, — отмечает автор. — Так что все же лучше делать ставку на свой народ, а не на чужие офшоры. Потеряем дешевую нефть, может еще и выкрутимся, при наличии воли и адекватных реформ. Потеряем людей – тогда шансов точно никаких не будет».





В общем, власть воюет за нефть, а ведь надо бы воевать за умы. Такая сегодня в мире тенденция, делает вывод автор комментария. У Венесуэлы тоже вон нефть есть или у Нигерии там. И что?