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Невзоров: Одной рукой власть душит и выдавливает глаза, а другой занимается самоудовлетворением

31.10.2019 09:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Публицист ― о репрессивном аппарате государства в России и новой фобии россиян.

― Как выяснилось, у россиян помимо всех привычных традиционных и стандартных фобий появилась еще одна фобия, то есть страх перед произволом властей. Вот это впервые как-то так нарисовалось четко и очень живописно обозначилось. То есть до народца дошло, что то, что они всегда называли внутренней политикой, это на самом деле является произволом и что этого надо бояться, ― заявил Александр Невзоров на Эхе Москвы. ― Вообще, много ума не надо, чтобы сообразить, что если сегодня сильно лупасят и сажают интеллигентов, то интеллигенты рано или поздно кончатся. А привычка лупасить и сажать она, в общем, никуда не денется и уже будет перенесена на все остальные социальные и не социальные категории граждан.

И не только мне уже заметно, что репрессивный аппарат государства немыслимо раздут, жаден, всесилен, и это вообще единственное, что работает в России хоть как-то. Кстати говоря, работает.

Они очень увлеченно душат всякую свободу, калечат здравый смысла, правду, права, плодят идиотские запреты всего, что только можно запретить; адские налоговые поборы, слежку ограничения, фискальщину. То есть всё. Они пытаются контролировать всё.


Вот смотрите, в Америке, в Швейцарии репрессивные аппараты государства так же совершенно свирепы и крохобористы, и такие же они жадные и такие же они, мягко говоря, подлые. Они не такие раздутые, но они кое-где даже поизощреннее российских.

И вот мои наблюдения мне показывают, что там все-таки власть одной рукой жестко обирает, а другой рукой народец свой оглаживает, утешает и прихорашивает. Вот этот момент есть.

В России всё иначе. Одной рукой власть душит и выдавливает глаза, а другой занимается самоудовлетворением. Это такая вот волшебная картина. И, собственно говоря, в этом вся разница.
 
 
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Публицист ― о репрессивном аппарате государства в России и новой фобии россиян.
 
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