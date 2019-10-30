Невзоров: Одной рукой власть душит и выдавливает глаза, а другой занимается самоудовлетворением

Эхе Москвы . ― Вообще, много ума не надо, чтобы сообразить, что если сегодня сильно лупасят и сажают интеллигентов, то интеллигенты рано или поздно кончатся. А привычка лупасить и сажать она, в общем, никуда не денется и уже будет перенесена на все остальные социальные и не социальные категории граждан. ― Как выяснилось, у россиян помимо всех привычных традиционных и стандартных фобий появилась еще одна фобия, то есть страх перед произволом властей. Вот это впервые как-то так нарисовалось четко и очень живописно обозначилось. То есть до народца дошло, что то, что они всегда называли внутренней политикой, это на самом деле является произволом и что этого надо бояться, ― заявил Александр Невзоров на. ― Вообще, много ума не надо, чтобы сообразить, что если сегодня сильно лупасят и сажают интеллигентов, то интеллигенты рано или поздно кончатся. А привычка лупасить и сажать она, в общем, никуда не денется и уже будет перенесена на все остальные социальные и не социальные категории граждан.





И не только мне уже заметно, что репрессивный аппарат государства немыслимо раздут, жаден, всесилен, и это вообще единственное, что работает в России хоть как-то. Кстати говоря, работает.





Они очень увлеченно душат всякую свободу, калечат здравый смысла, правду, права, плодят идиотские запреты всего, что только можно запретить; адские налоговые поборы, слежку ограничения, фискальщину. То есть всё. Они пытаются контролировать всё.









Вот смотрите, в Америке, в Швейцарии репрессивные аппараты государства так же совершенно свирепы и крохобористы, и такие же они жадные и такие же они, мягко говоря, подлые. Они не такие раздутые, но они кое-где даже поизощреннее российских.





И вот мои наблюдения мне показывают, что там все-таки власть одной рукой жестко обирает, а другой рукой народец свой оглаживает, утешает и прихорашивает. Вот этот момент есть.





В России всё иначе. Одной рукой власть душит и выдавливает глаза, а другой занимается самоудовлетворением. Это такая вот волшебная картина. И, собственно говоря, в этом вся разница.