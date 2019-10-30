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Илон Маск пожертвовал миллион долларов на высадку деревьев

31.10.2019 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После этого бизнесмен сменил свое имя в Twitter на Treelon.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал экологическую компанию #TeamTrees, пожертвовав миллион долларов, сообщает nv.ua.

Таким образом Макс проспонсировал высадку миллиона деревьев.

После сообщения о решение передать компании миллион долларов, Маск сменил свое имя в Twitter на Treelon.
 
 
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После этого бизнесмен сменил свое имя в Twitter на Treelon.
 
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