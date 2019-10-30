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Белвест выходит на ICO: обещают доходность до 9% годовых
Источник материала: Myfin
Для приобретения будут доступны цифровые знаки (токены) компании, номинированные в российских рублях и евро. Цена 1 токена в евро – 100 EUR, 1 токена в российских рублях – 5000 RUB. У каждого токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия.
Токены в евро:
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фото: Belwest.by Для приобретения будут доступны цифровые знаки (токены) компании, номинированные в российских рублях и евро. Цена 1 токена в евро – 100 EUR, 1...
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