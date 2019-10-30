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Белвест выходит на ICO: обещают доходность до 9% годовых

31.10.2019 11:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белвест выходит на ICO: обещают доходность до 9% годовых
фото: Belwest.by

Для приобретения будут доступны цифровые знаки (токены) компании, номинированные в российских рублях и евро. Цена 1 токена в евро – 100 EUR, 1 токена в российских рублях – 5000 RUB. У каждого токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия.  

Токены в евро:

 
 
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фото: Belwest.by Для приобретения будут доступны цифровые знаки (токены) компании, номинированные в российских рублях и евро. Цена 1 токена в евро – 100 EUR, 1...
 
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