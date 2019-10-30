Житель белорусской глубинки смастерил тракторомобиль

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальное транспортное средство собрал житель белорусской глубинки Армен Васильян. Это трактор из запчастей от машины и мотоцикла. У него 16 скоростей и он может разгоняться до 40 километров в час, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Это настоящий конструктор, шутит Армен Васильян. Свой тракторомобиль он собирал два года. Запчасти от десятка разных машин: двигатель от советского авто, выхлопная труба от мотоцикла, руль и целых две коробки передач от немецких производителей. «Здесь получается 16 передач. Идея с детства была. Я мечтал своими руками делать такую технику, чтобы она что-то из себя представляла», – рассказал изобретатель.

В кабине у автогибрида есть и навигатор, и магнитола, вместо кондиционера – два вентилятора. Это для удобства, а для души – флажок Армении. 30 лет назад мужчина приехал в Беларусь по работе. Однако родина всегда в его сердце. Поэтому и номерные знаки с национальным колоритом. Шик тракторомобилю придает хромированный олень от легендарной 21-й «Волги». С ним машина выглядит аристократично и работает на отлично. Для своего изобретения Армен специально соорудил картофелесажалку, культиватор и прицеп.

Проблем с ГАИ у тракторомобиля нет. Он зарегистрирован и может ездить по дорогам со скоростью 40 километров в час. Кстати, авто экономично: всего шесть литров бензина на 100 километров. Чудо-технику Армена Васильяна оценили уже и односельчане. «Да он вообще молодец, изобретатель. Из ничего сделал такую технику. Чудо ведь! Такого даже по телевизору не увидишь», – отметил Александр Мороз.