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Житель белорусской глубинки смастерил тракторомобиль

31.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальное транспортное средство собрал житель белорусской глубинки Армен Васильян. Это трактор из запчастей от машины и мотоцикла. У него 16 скоростей и он может разгоняться до 40 километров в час, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Это настоящий конструктор, шутит Армен Васильян. Свой тракторомобиль он собирал два года. Запчасти от десятка разных машин: двигатель от советского авто, выхлопная труба от мотоцикла, руль и целых две коробки передач от немецких производителей. «Здесь получается 16 передач. Идея с детства была. Я мечтал своими руками делать такую технику, чтобы она что-то из себя представляла», – рассказал изобретатель.

В кабине у автогибрида есть и навигатор, и магнитола, вместо кондиционера – два вентилятора. Это для удобства, а для души – флажок Армении. 30 лет назад мужчина приехал в Беларусь по работе. Однако родина всегда в его сердце. Поэтому и номерные знаки с национальным колоритом. Шик тракторомобилю придает хромированный олень от легендарной 21-й «Волги». С ним машина выглядит аристократично и работает на отлично. Для своего изобретения Армен специально соорудил картофелесажалку, культиватор и прицеп.

Проблем с ГАИ у тракторомобиля нет. Он зарегистрирован и может ездить по дорогам со скоростью 40 километров в час. Кстати, авто экономично: всего шесть литров бензина на 100 километров. Чудо-технику Армена Васильяна оценили уже и односельчане. «Да он вообще молодец, изобретатель. Из ничего сделал такую технику. Чудо ведь! Такого даже по телевизору не увидишь», – отметил Александр Мороз.

То, что руки действительно золотые, Армен каждый день доказывает в мастерской, превращая простое железо в изысканные заборы, беседки и даже мангалы в виде рояля. По профессии Армен – кузнец. «Я с рождения, кажется, тянулся не к материнскому молоку, а к железу. Люблю работать с железом», – сказал он. Пока Армен делает эскизы будущей кованой кареты, в огороде перевоплощений ждет старое авто. Изобретатель мечтает сделать его не менее удивительным, чем тракторомобиль. Директор сельской школы в Татарстане тем временем придумал «лошемобиль», на котором и добирается на работу. 



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