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Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 2,2% до $16,5 млрд

31.10.2019 11:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 2,2% до ,5 млрд
БЕЛТА

Внешний государственный долг на 1 октября 2019 года составил $16,5 млрд, снизившись с начала года на $0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,2%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-сентябре привлечены внешние государственные займы на сумму $857,6 млн, в том числе $559,7 млн - правительства и банков России, $150,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $73,8 млн - МБРР, $46,5 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $27,1 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за девять месяцев текущего года составило $1273,4 млн, из которых $533,3 млн - правительству России, $414,4 млн - банкам Китая, $264,8 млн - ЕФСР, $58,5 млн - МБРР, $1,7 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 октября составил Br43 млрд и уменьшился по сравнению с началом текущего года на Br2,4 млрд, или на 5,2%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября составил Br8,7 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2%.

За январь-сентябрь текущего года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $701,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $469,4 млн и Br227,2 млн соответственно.

 
 
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БЕЛТА Внешний государственный долг на 1 октября 2019 года составил $16,5 млрд, снизившись с начала года на $0,4 млрд (с...
 
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