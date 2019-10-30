Forbes: глава крупнейшего застройщика России проспорил миллион долларов. Вы удивитесь, как

Источник материала: Tut.by

Президент крупнейшей российской строительной корпорации ПИК, миллиардер Сергей Гордеев проспорил миллион долларов искусствоведу Николасу Ильину на тематическом ужине в Венеции. Бизнесмен утверждал, что он самый богатый из всех приглашенных на прием, но не заметил среди гостей шейха из Абу-Даби. Об этом Forbes рассказал сам Ильин, который сейчас является советником директора Государственного Эрмитажа, и подтвердили еще два свидетеля.



Сергей Гордеев. Фото: Forbes.ru

Ильин рассказал, что около года назад в дни архитектурной биеннале в Венеции устраивал традиционный ужин фонда на крыше палаццо Пегги Гуггенхайм, куда был приглашен Гордеев. По словам Ильина, миллиардер сперва показывал ему искусство на экране старого телефона Nokia, а затем стал утверждать, что является «самым богатым человеком на этой террасе».

Ильин говорит, что предложил поспорить, а бизнесмен согласился и поставил 1 млн долларов. По словам искусствоведа, за столом были восемь свидетелей. При этом за спиной Гордеева за одним столом сидели директор Фонда Гуггенхайма Томас Кренс и его гости, а также стоял шейх из Абу-Даби, которого миллиардер не заметил. Когда он все же увидел его, понял, что проиграл. Спустя неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.

Пресс-служба группы компаний ПИК сообщила Forbes Life, что такого случая с Cергеем Гордеевым не происходило, однако редакция нашла двух свидетелей спора. При этом один из собеседников Forbes лично «разбил рукопожатие».

Позднее пресс-служба группы компаний ПИК распространила заявление, в котором уточнила, что речь идет о событиях 12-летней давности.

— Попытка вроде бы уважаемого и авторитетного издания апеллировать к событиям 12-летней давности, ссылаясь на свидетельства «искусствоведа», у которого нет искусствоведческих работ, выглядит странным, предвзятым и неактуальным, — заявила пресс-служба изданию РБК.

Сергей Гордеев — известный меценат. В 2006 году он основал фонд «Русский авангард», который издает тематические газеты и занимается охраной и восстановлением культурных ценностей России. На личные средства предпринимателя была проведена нашумевшая выставка известного коллекционера Марата Гельмана, которая получила название «Русское бедное».