ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Forbes: глава крупнейшего застройщика России проспорил миллион долларов. Вы удивитесь, как

31.10.2019 11:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент крупнейшей российской строительной корпорации ПИК, миллиардер Сергей Гордеев проспорил миллион долларов искусствоведу Николасу Ильину на тематическом ужине в Венеции. Бизнесмен утверждал, что он самый богатый из всех приглашенных на прием, но не заметил среди гостей шейха из Абу-Даби. Об этом Forbes рассказал сам Ильин, который сейчас является советником директора Государственного Эрмитажа, и подтвердили еще два свидетеля.


Сергей Гордеев. Фото: Forbes.ru

Ильин рассказал, что около года назад в дни архитектурной биеннале в Венеции устраивал традиционный ужин фонда на крыше палаццо Пегги Гуггенхайм, куда был приглашен Гордеев. По словам Ильина, миллиардер сперва показывал ему искусство на экране старого телефона Nokia, а затем стал утверждать, что является «самым богатым человеком на этой террасе».

Ильин говорит, что предложил поспорить, а бизнесмен согласился и поставил 1 млн долларов. По словам искусствоведа, за столом были восемь свидетелей. При этом за спиной Гордеева за одним столом сидели директор Фонда Гуггенхайма Томас Кренс и его гости, а также стоял шейх из Абу-Даби, которого миллиардер не заметил. Когда он все же увидел его, понял, что проиграл. Спустя неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.

Пресс-служба группы компаний ПИК сообщила Forbes Life, что такого случая с Cергеем Гордеевым не происходило, однако редакция нашла двух свидетелей спора. При этом один из собеседников Forbes лично «разбил рукопожатие».

Позднее пресс-служба группы компаний ПИК распространила заявление, в котором уточнила, что речь идет о событиях 12-летней давности.

— Попытка вроде бы уважаемого и авторитетного издания апеллировать к событиям 12-летней давности, ссылаясь на свидетельства «искусствоведа», у которого нет искусствоведческих работ, выглядит странным, предвзятым и неактуальным, — заявила пресс-служба изданию РБК.

Сергей Гордеев — известный меценат. В 2006 году он основал фонд «Русский авангард», который издает тематические газеты и занимается охраной и восстановлением культурных ценностей России. На личные средства предпринимателя была проведена нашумевшая выставка известного коллекционера Марата Гельмана, которая получила название «Русское бедное».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
2 и 5 ноября для случчан проведут «прямые линии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика