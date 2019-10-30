ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авто по цене айфона. Что можно купить до $2000?

31.10.2019 10:19 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Авто по цене айфона. Что можно купить до 00?
фото: av.by

Volvo 740 1986 года за $500

Авто по цене айфона. Что можно купить до 00?

Volvo 740 1986 года за $500
  • Пробег – 350 000 км
  • Тип топлива – бензин
  • Объем – 2 300 см3
  • Тип кузова – седан
  • Трансмиссия – механика
  • Привод – задний

«Еще тот Вольво», который «делали для европейцев». В 1986 Вольво имел славу лидера по качеству и надежности. Выгодно ли приобретать его сейчас за полтысячи баксов зависит от того, сколько еще машина проездит до выхода из строя основных агрегатов. Делать серьезный ремонт подобного авто наверняка нерентабельно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
фото: av.by Volvo 740 1986 года за $500 Volvo 740 1986 года за $500 Пробег – 350 000 км Тип топлива – бензин Объем – 2 300 см3 Тип кузова – седан Трансмиссия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации аль-Багдади
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика