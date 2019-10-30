Авто по цене айфона. Что можно купить до $2000?

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Источник материала: Myfin
Volvo 740 1986 года за $500
Volvo 740 1986 года за $500
«Еще тот Вольво», который «делали для европейцев». В 1986 Вольво имел славу лидера по качеству и надежности. Выгодно ли приобретать его сейчас за полтысячи баксов зависит от того, сколько еще машина проездит до выхода из строя основных агрегатов. Делать серьезный ремонт подобного авто наверняка нерентабельно.
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фото: av.by Volvo 740 1986 года за $500 Volvo 740 1986 года за $500 Пробег – 350 000 км Тип топлива – бензин Объем – 2 300 см3 Тип кузова – седан Трансмиссия...
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