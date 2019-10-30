Авто по цене айфона. Что можно купить до $2000?

Источник материала: Myfin



фото: av.by

Volvo 740 1986 года за $500

Volvo 740 1986 года за $500

Пробег – 350 000 км

Тип топлива – бензин

Объем – 2 300 см3

Тип кузова – седан

Трансмиссия – механика

Привод – задний

«Еще тот Вольво», который «делали для европейцев». В 1986 Вольво имел славу лидера по качеству и надежности. Выгодно ли приобретать его сейчас за полтысячи баксов зависит от того, сколько еще машина проездит до выхода из строя основных агрегатов. Делать серьезный ремонт подобного авто наверняка нерентабельно.