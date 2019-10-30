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Государственный долг Беларуси уменьшился на 5,2 процента с начала года

31.10.2019 11:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Государственный долг Беларуси уменьшился на 5,2 процента с начала года

Государственный долг Беларуси на 1 октября 2019 года составил 43 млрд рублей и уменьшился с начала года на 5,2% или на 2,4 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, внешний государственный долг Беларуси на 1 октября 2019 года составил 16,5 млрд долларов, сократившись с начала года на 2,2% или на 0,4 млрд долларов.

При этом в январе-сентябре Беларусь привлекал внешних государственных займов на 857,6 млн долларов. За этот же период было погашено госзаймов на сумму 1273,4 млн долларов.

Внутренний государственный долг на 1 октября 2019 года составил 8,7 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2%.

За январь-сентябрь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 701,2 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 469,4 млн долларов и 227,2 млн рублей.

 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 октября 2019 года составил 43 млрд рублей и уменьшился с начала года на 5,2% или на 2,4 млрд рублей.
 
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