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Отец Нурмагомедова рассказал, когда Хабиб закончит карьеру

31.10.2019 12:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец Хабиба, заявил, что его сын планирует завершить карьеру через два-три года, а также сказал, что видит Ислама Махачева будущим претендентом на титул.


Фото: Reuters

«Новый бой Хабиба и Конора возможен только, если остальные претенденты откажутся приехать в Россию. Сейчас для Макгрегора большим боем стал бы поединок против Ислама Махачева. Ислам разрушает все на своем пути и идет к цели. Через бой-два ему будет пора выйти на титульный бой. А для Конора вернуться в гонку к тому времени будет уже очень тяжело. У Макгрегора осталось только шоу: заявления, игры, клоунада. Он не может никого победить три с половиной года. Конор все говорит и говорит, а людям нужны бои. Первая шестерка уже не видит в нем серьезного соперника.

Хабиб уйдет через два-три года, и Ислам будет претендентом на титул. Я вижу это, как специалист и тренер. Он готов», — заявил он в интервью Fight Nights Global TV.

Отметим, что Конор Макгрегор заявил, что не выйдет на бой с Исламом Махачевым, так как тот попадался на допинге.

 
 
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Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец Хабиба, заявил, что его сын планирует завершить карьеру через два-три года, а также сказал, что видит Ислама Махачева будущим...
 
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