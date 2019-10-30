Шпагат в офисе и на кухне. Посмотрите на новый челлендж, который придумала минчанка

Источник материала: Tut.by

«Путешествие шпагата» — так называется челлендж, который начала в соцсетях минчанка Ольга Железняк. Суть в том, чтобы сесть на шпагат не в спортзале, а в максимально нетипичном месте: например, в офисе или на кухне. GO.TUT.BY показывает, что получилось из задумки.

Ольга Железняк из Минска работает тренером по стретчингу. В своих соцсетях она часто публикует эффектные фото шпагатов в общественных местах: девушка садилась на шпагат даже в вагоне метро.

Идея челленджа, рассказывает Ольга, пришла к ней во время одного из бизнес-семинаров:

— Цель задумки была в том, чтобы помочь людям выйти из зоны комфорта, сделать что-то неординарное, преодолеть стеснение и наконец, просто развлечься: такие вещи всегда очень поднимают настроение. Я сразу же записала возможные темы: шпагат на море, в деревне, в магазине и так далее. Первой выбрала «шпагат в офисе»: подумала, что большинство работает в офисе и это будет довольно просто.

У студии растяжки, где работает Ольга, офиса нет — так что локацию для фото самой пришлось искать у друзей. Вторым вызовом, который тренер бросила девушкам, стал шпагат на кухне. Чтобы к челленджу подключилось больше людей, девушка назначила призы: лучшим полагались персональные тренировки.

— Но участников, среди которых были и незнакомые мне люди, нашлось не так много, как я хотела бы, — признает Ольга. — В целом, раскачать других людей сложно! Я уже давно не сравниваю большинство с собой: я-то не упускаю возможности разукрасить свой день каким-нибудь приключением.