ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шпагат в офисе и на кухне. Посмотрите на новый челлендж, который придумала минчанка

31.10.2019 12:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Путешествие шпагата» — так называется челлендж, который начала в соцсетях минчанка Ольга Железняк. Суть в том, чтобы сесть на шпагат не в спортзале, а в максимально нетипичном месте: например, в офисе или на кухне. GO.TUT.BY показывает, что получилось из задумки.

Ольга Железняк из Минска работает тренером по стретчингу. В своих соцсетях она часто публикует эффектные фото шпагатов в общественных местах: девушка садилась на шпагат даже в вагоне метро.

Идея челленджа, рассказывает Ольга, пришла к ней во время одного из бизнес-семинаров:

— Цель задумки была в том, чтобы помочь людям выйти из зоны комфорта, сделать что-то неординарное, преодолеть стеснение и наконец, просто развлечься: такие вещи всегда очень поднимают настроение. Я сразу же записала возможные темы: шпагат на море, в деревне, в магазине и так далее. Первой выбрала «шпагат в офисе»: подумала, что большинство работает в офисе и это будет довольно просто.

У студии растяжки, где работает Ольга, офиса нет — так что локацию для фото самой пришлось искать у друзей. Вторым вызовом, который тренер бросила девушкам, стал шпагат на кухне. Чтобы к челленджу подключилось больше людей, девушка назначила призы: лучшим полагались персональные тренировки.

— Но участников, среди которых были и незнакомые мне люди, нашлось не так много, как я хотела бы, — признает Ольга. — В целом, раскачать других людей сложно! Я уже давно не сравниваю большинство с собой: я-то не упускаю возможности разукрасить свой день каким-нибудь приключением.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суть в том, чтобы сесть на шпагат не в спортзале, а в максимально нетипичном месте: например, в офисе или на кухне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умерший Майкл Джексон заработал за год 60 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика