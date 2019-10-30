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Умерший Майкл Джексон заработал за год 60 миллионов долларов

31.10.2019 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Майкл Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes. За 2019 год он заработал 60 млн долларов, сообщает ТАСС.


«Несмотря на появление все более противоречивой информации о поп-короле (речь о вышедшем в этом году документальном фильме „Покидая Неверленд“, где певца обвиняют в педофилии. — Прим.TUT.BY), его прослушивания на стриминговых сервисах в США продолжают расти: 2,1 млрд в 2019 году по сравнению с 1,8 млрд годом ранее.

Благодаря прибыли от каталога Mijac Music, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочному соглашению с Sony, он седьмой год подряд сохраняет титул самой высокооплачиваемой умершей знаменитости», — отмечает Forbes.

На втором месте в списке расположился Элвис Пресли (39 млн долларов), а на третьем американский художник-карикатурист Чарльз Шульц (38 млн долларов). Всего в рейтинге оказались 13 знаменитостей, 9 из которых — музыканты.

Forbes также отмечает, что во многом умершим исполнителям помогают зарабатывать стриминговые площадки. Таким образом Джексон, а также другие артисты, в числе которых Уитни Хьюстон и Nipsey Hussle, в общей сложности набрали за последний год 15,2 млрд прослушиваний, что на 38,5% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

 
 
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