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Кабинет, детская и кухня: посмотрите, во что минчане переделывают лоджии в своих квартирах
Источник материала: Tut.by
На вторичном рынке жилья часто попадаются квартиры с перепланировкой. И если в «каркасниках» это можно сделать без ущерба дому, то в панельках, где все стены несущие, ничего переделывать нельзя. Но есть общее правило для всех, независимо от типа дома: переоборудование балконов и лоджий в отапливаемое помещение
«Трешка» на Горецкого
Спальня в панельном доме с балконом, который был переделан в дополнительное пространство для работы.
Трехкомнатная на Беды
Квартира расположена в каркасном доме. На плане кухня продолжается лоджией, по факту же вместо нее — обеденная зона.
Четырехкомнатная на Куйбышева
Похожая ситуация и в этой квартире, расположенной в кирпичном доме. В плане на кухне лоджия, по факту — ее продолжение.
«Двушка» на Карвата
Лоджия в спальне панельного дома. Хозяева убрали стеклопакет и получили продолжение комнаты, сделав там шкафчики для хранения.
«Однушка» в Московском районе
Площадь единственной комнаты хозяева увеличили за счет лоджии, обустроив там детскую комнату. Квартира расположена в панельном доме.
Четырехкомнатная на проспекте газеты Правда
В детской комнате за счет утепления лоджии получилось дополнительное рабочее место. Квартира расположена в панельном доме.
«Двушка» в Московском районе
Квартира расположена в панельном доме. Площадь жилой комнаты увеличили за счет лоджии, обрадовав там полноценный рабочий кабинет.
«Однушка» в панельке
Еще один пример рабочего кабинета, оборудованного на лоджии.
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