Кабинет, детская и кухня: посмотрите, во что минчане переделывают лоджии в своих квартирах

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке жилья часто попадаются квартиры с перепланировкой. И если в «каркасниках» это можно сделать без ущерба дому, то в панельках, где все стены несущие, ничего переделывать нельзя. Но есть общее правило для всех, независимо от типа дома: переоборудование балконов и лоджий в отапливаемое помещение запрещено . Их перепланировку, даже самую безобидную, никто не согласует, а если обнаружат, то придется не только штраф заплатить, но и вернуть все в изначальный вид. Впрочем, никакой страх не может остановить человека, решившего выжать максимум пользы из того, что есть. Зачастую переделки касаются лоджий: их используют под кухни , рабочие кабинеты, ставят даже ванные . Лучшие примеры обустройства лоджий, которые не стоит повторять, — в материале REALTY.TUT.BY.

«Трешка» на Горецкого

Спальня в панельном доме с балконом, который был переделан в дополнительное пространство для работы.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Трехкомнатная на Беды

Квартира расположена в каркасном доме. На плане кухня продолжается лоджией, по факту же вместо нее — обеденная зона.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Четырехкомнатная на Куйбышева

Похожая ситуация и в этой квартире, расположенной в кирпичном доме. В плане на кухне лоджия, по факту — ее продолжение.



Фото: Куфар. Недвижимость

«Двушка» на Карвата

Лоджия в спальне панельного дома. Хозяева убрали стеклопакет и получили продолжение комнаты, сделав там шкафчики для хранения.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

«Однушка» в Московском районе

Площадь единственной комнаты хозяева увеличили за счет лоджии, обустроив там детскую комнату. Квартира расположена в панельном доме.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Четырехкомнатная на проспекте газеты Правда

В детской комнате за счет утепления лоджии получилось дополнительное рабочее место. Квартира расположена в панельном доме.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

«Двушка» в Московском районе

Квартира расположена в панельном доме. Площадь жилой комнаты увеличили за счет лоджии, обрадовав там полноценный рабочий кабинет.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

«Однушка» в панельке

Еще один пример рабочего кабинета, оборудованного на лоджии.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость