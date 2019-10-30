Куда приводят мечты. Как Надя Леже стала известной художницей и меценатом

Источник материала: Аргументы и факты

Надя Леже поддерживала с Советским Союзом тесные связи: посещала Москву и Минск. Художница была хорошо знакома с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой, директором Художественного музея Беларуси Еленой Аладовой. В 60-70-х годах Надя Леже сделала ценнейшие подарки российским и белорусским музеям. И ведь благодаря Наде Леже советские граждане смогли увидеть «Джоконду»: картина выставлялась в Пушкинском музее в Москве.

В самом центре агрогородка Зембин располагается музей Народной славы – филиал ГУ «Борисовский объединенный музей». История его создания необычна, как и появление двух экспозиций – репродукций картин известных художников и шести мозаичных панно, выложенных из мальтийского камня и смальты.

Поначалу это была картинная галерея, рассказала «АиФ» зав. филиалом Борисовского объединенного музея Галина ИГНАТОВИЧ: в 1988 году, когда она открылась, ее стены украсили репродукции полотен западноевропейского искусства XV – начала ХХ в. Реплики картин таких художников, как Гоген, Моне, Ван Гог, Веласкес, Мане, Писсарро, еще в 1967 году Зембинской средней школе подарила Надя Леже – гражданка Франции, которая немало сделала для того, чтобы между Западом и Советским Союзом поднялся «железный занавес».

Заветная мечта

115 лет назад, в 1904 году (так принято считать, хотя, по рассказам родственников, год рождения Н. Леже – 1902-й. – Прим.), в деревне Осетище Витебской области в многодетной небогатой семье Ходасевичей родилась девочка, которую назвали Наденькой. Девочка, откуда-то узнавшая, что Париж – это город, где творят настоящие художники, сызмальства мечтала о том, что станет такой же настоящей художницей и будет жить в городе своей мечты. Соседские дети, знавшие о Надиной мечте, смеялись над ней, но девочка хотела, чтобы мечта во что бы то ни стало осуществилась: даже несколько раз убегала из дому, но ее снимали с поезда.

Когда началась Первая мировая война, семья переехала в российский городок Белев Тульской губернии, где Надя начала заниматься балетом и рисованием. В 15-летнем возрасте она узнала, что в Смоленске открылись художественные мастерские, куда уехала, никого не предупредив. Там она училась живописи у известных супрематистов Владислава Стржеминского и Екатерины Кобро. Там же состоялось ее знакомство с Казимиром Малевичем.

Но через два года Надежда использовала возможность стать ближе к Парижу и уехала в Варшаву со знакомой семьей, у которой первое время работала гувернанткой. Ей пришлось жить при монастыре, потом она стала модисткой, но, о чудо, благодаря таланту девушку зачислили в Академию художеств. Там она познакомилась со Станиславом Грабовским, за которого вышла замуж. Грабовский был из богатой семьи, и его родные были против мезальянса с «простушкой». Однако Надежда старалась не обращать внимания на ехидство и недружелюбие. У нее была цель: Париж! Уговорив мужа переехать туда, она, наконец, исполнила свою мечту.

Новый этап

Надя, покоренная стилем Фернана Леже, хотела учиться именно у него в Академии современных искусств, и этому было суждено сбыться. А вот брак сошел на нет: после развода Станислав уехал из Франции. Женщина осталась одна с дочкой на руках и, чтобы иметь средства к существованию, подрабатывала в пансионе уборкой. На живопись времени оставалось очень мало, тем не менее, она, только освободившись от хлопот, сразу бежала в студию.

Когда началась Вторая мировая война, Фернан Леже уехал с женой в США. Надя не покидала Францию, участвовала в движении Сопротивления: собирала одежду для военнопленных, приютила английскую девочку.

После войны Фернан Леже вернулся на родину, и Надя продолжила работать его ассистенткой. Когда маэстро овдовел, он предложил соратнице руку и сердце. Новоиспеченная госпожа Леже сразу же занялась обустройством семейного гнездышка: купила в пригороде Парижа дом, устроила там мастерские для себя и мужа, кормила супруга домашними обедами… К сожалению, счастье было недолгим: в 1955 году после перенесенного инфаркта известный художник скончался, оставив все свое состояние супруге. В память о муже Надя решила построить персональный музей художника Фернана Леже в Бьо: когда она подарила его Франции, ее наградили Орденом Почетного легиона.

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Мировая знаменитость

Надя Леже поддерживала с Советским Союзом тесные связи: посещала Москву и Минск. Художница была хорошо знакома с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой, директором Художественного музея Беларуси Еленой Аладовой. В 60-70-х годах Надя Леже сделала ценнейшие подарки российским и белорусским музеям: Художественный музей получил великолепные факсимильные репродукции с картин известных европейских мастеров (360 предметов); уникальную коллекцию слепков скульптур и рельефов (173 экспоната), ставших классикой искусства; керамику Пабло Пикассо. Также художница преподнесла в дар музею ряд своих графических произведений и работ Фернана Леже. И ведь благодаря Наде Леже советские граждане смогли увидеть «Джоконду»: картина выставлялась в Пушкинском музее в Москве.

- А в Зембин Надя Леже впервые приехала в 1959 году, - рассказывает Галина Игнатович. – Отсюда родом ее мать, с которой французской художнице-коммунистке не запрещали вести переписку, но тогда она уже умерла. Останавливалась художница в доме у своей сестры Евгении Вашкевич.

Двое братьев Нади Леже женились на еврейках. Один из братьев – Александр – был репрессирован в 1937 году. Во время войны его детям чудом удалось избежать смерти в зембинском гетто. Дочь Александра с детьми и внуками переехала в Израиль. А брат-фронтовик Владимир после войны так и не нашел сведений о своей семье: скорее всего, жена с детьми погибли в гетто.

- А это Константин Симонов? - спрашиваю у Галины Ивановны, указывая на одно из фото в экспозиции.

- Да, они дружили, у нас даже есть их переписка. Сестра Евгения с Симоновым ездили к Наде во Францию в гости.

Уникальная мозаика

- А как к вам в музей попали панно из мозаики?

- Надя Леже решила сделать подарок СССР и отправила, по некоторым сведениям, 60 своих работ – целый вагон. Но он долго просто стоял: не знали, что делать с этой мозаикой. Потом часть работ – порядка двадцати - отправилась в Дубну, где находится Объединенный институт ядерных исследований. Но в Дубне панно стояли под открытым небом, и со временем хрупкая смальта стала разрушаться. В конце 80-х директор нашего Дома культуры Эдуард Чернявский лично ездил в Подмосковье и привез мозаику в Зембин – сейчас это единственные работы (портреты Ленина, Пикассо, Шагала, Ф. Леже, Канвейлера и абстрактная работа) авторства Нади Леже, которые выставлены в нашем музее.



В музее. Фото: АиФ / Юлия Тельтевская

Надя Леже была известна и как меценат: она дарила репродукции картин известных художников в тех уголках Советского Союза, где не было музеев и галерей. Ее сестра была директором школы в Зембине. Однажды Надя приехала, познакомилась с деревенскими детьми и, может, вспомнила себя в детстве, когда она мечтала стать художницей, но возможности познакомиться с творчеством великих мастеров у девочки из простой семьи не было. В подарок школе были переданы 33 репродукции, и они долгое время просто висели в коридорах. Потом уже построили галерею, чтобы возможность познакомиться с прекрасным была у всех. Сейчас репродукций - 21, а экспозиция дополнилась работами белорусских советских художников.

В ТЕМУ

В Национальном художественном музее (НХМ) Беларуси до 24 ноября экспонируется международный выставочный проект «Надя. К 115-летию со дня рождения Надежды Ходасевич» из частных собраний Франции и коллекции НХМ, сообщили в Посольстве Франции в Беларуси.

Роль нашей знаменитой соотечественницы, известной художницы и легендарной личности Надежды Петровны Ходасевич-Леже (1904–1982 гг.) в искусстве ХХ века и культурных взаимоотношениях в эпоху «железного занавеса» неоценима. Будучи своеобразным, разносторонне направленным (станковая живопись, графика, мозаика), обладающим ярким индивидуальным почерком художником, Надежда Ходасевич-Леже колоссальное внимание уделяла вопросам популяризации творческого наследия одного из крупнейших художников Франции первой половины ХХ столетия Фернана Леже (1881–1955 гг.), выступала инициатором и организатором выставок советских художников во Франции, оказывала поддержку соотечественникам.

В экспозиции представлено более 50 произведений (живопись, гуаши, рисунки, литографии и шелкографии) из французских частных собраний, в том числе наследников художницы, и из коллекции НХМ. Часть экспозиции составляют произведения Фернана Леже и Пабло Пикассо, подаренные музею Надеждой Ходасевич-Леже.