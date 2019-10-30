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Прокуратура в Пинске защитила права ликвидатора последствий чернобыльской аварии

31.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Пинская межрайонная прокуратура защитила права участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

В конце 2017 года мужчину лишили этого статуса из-за отсутствия документов, которые бы достоверно подтверждали его личное участие в специально запланированных работах в зоне эвакуации (отчуждения). В итоге ему прекратили выплачивать надбавку к пенсии. Не согласившись с этим, он обжаловал решение в межведомственную комиссию по установлению статуса гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных авариях, а затем и в суд Центрального района Минска.

Суд признал жалобу обоснованной, установил факт участия заявителя в работах по ликвидации последствий катастрофы - и с 1 мая 2018 года ему вернули надбавку. Однако мужчина не получал ее за время, которое прошло с момента прекращения до возобновления ее выплаты. В результате пинский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление в защиту интересов ликвидатора - иск удовлетворен, гражданину дополнительно выплачены денежные средства.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Пинская межрайонная прокуратура защитила права участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации...
 
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