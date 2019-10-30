Порядок на земле – задача общая

Источник материала: Кобринский вестник

Конец осени – время, когда дворы, парки, скверы, дорожки массово покрываются опавшей листвой. Неизбежный осенний листопад каждый год возобновляет споры между теми, кто считает, что уборка листьев обязательна, и другими, кто настаивает на экологически оправданном и необходимом лиственном ковре. И пока одни пополняют свои фотоальбомы свежими фотографиями на фоне золотого листопада, другие ведут борьбу с опавшей листвой на улицах и во дворах, в садах и на собственных приусадебных участках.





У работников КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» сейчас пора трудоемкой уборки.

– Убираем усиленными темпами, – рассказывает начальник участка саночистки и благоустрой-ства Анатолий Сацык, под руководством которого трудятся 47 дворников. – Листва убирается бригадным способом, от центра города к периферии, начиная от улиц Советской, Дзержинского, 700-летия Кобрина, Интернациональной, Первомайской, Пролетарской, где ковер из листьев вряд ли пойдёт на пользу движению автомобилей и пешеходов. Кроме этого осуществляется уборка придомовых территорий. Листья собирают в 12-кубовые контейнеры, которые устанавливаются на автомобили с системой мультилифт. Каждый из 3 таких автомобилей делает по 4-5 рейсов в день, вывозя листву на полигон.

– Листья, опадающие осенью с деревьев, не мусор, – утверждает методист ГУО «Кобринский районный центр экологии, туризма и краеведения» Анастасия Романюк. – Разлагаясь в почве, они добавляют в нее минеральные и органические вещества, накопленные за лето. Медленно разлагающиеся части листа (жилки, черенки) структурируют почву, улучшая ее качество. Однако в большинстве случаев опавшая листва очень быстро становится смесью листьев и бытового мусора, который многие горожане бросают под деревья и кустарники. На опавших листьях чаще всего откладывают яйца вредные насекомые, а также окукливаются их личинки. Помимо этого листья часто бывают поражены грибковыми заболеваниями. Споры их возбудителей прекрасно зимуют и, оказавшись в почве, в новом сезоне рассеиваются. Поэтому единого ответа на вопрос: «Нужно ли убирать листья?» нет и не может быть. К уборке листьев надо подходить селективно, то есть решать вопрос для каждого объекта зеленых насаждений отдельно, учитывая все его особенности.

Уже несколько лет актуальным для всей страны остается общее правило: листву убирают на пешеходных дорожках, а также на расстоянии не менее 5 метров от проезжей части. В парке им. А. В. Суворова стараются придерживаться этих правил.

– Парк является местом гнездования соловьев. Для их сохранения ограничена уборка листьев в местах их локализации: там листва убирается не полностью, а только на 5 метров от дороги и пешеходных дорожек, – рассказывает директор ККРУП «Парк им. А. В. Суворова» Эдуард Надольский.

На отдельных участках парка, где слой листьев уже имеет изрядную толщину, идёт уборка. Предприятие, в штате которого числится 8 дворников, старается справляться своими силами. Но сейчас, когда количество листвы становится критическим, на помощь приходит центр занятости. Согласно решению Кобринского районного исполнительного комитета, к уборке листвы на этой неделе привлекаются учащиеся учреждений образования города. Парк имеет договор с КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» о вывозе мусора на полигон ТБО, а также готов передать собранную опавшую листву на безвозмездной основе другим организациям и населению для их собственных нужд.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

Дворники ККРУП «Парк им. А. В. Суворова» Людмила Шевчик, Александр Коташевич, Светлана Комарчук, Валентина Чернякович на уборке листьев.