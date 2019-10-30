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На льду и корте. Чем запомнился спортивный октябрь?

31.10.2019 12:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На льду и корте. Чем запомнился спортивный октябрь?
На счету Арины Соболенко уже пять титулов крупных одиночных турниров. © / Фото из открытых источников

ТЕННИС

Одна из самых ярких побед белорусских представителей в топовых видах спорта случилась в конце месяца. Арина Соболенко стала победительницей малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжухае.

На пути к успеху первая ракетка Беларуси поочередно обыграла таких крепких теннисисток, как гречанка Мария Саккари, бельгийка Элизе Мертенс, чешка Каролина Мухова, а в финале разгромила десятую ракетку мира нидерландку Кики Бертенс.

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Для Арины Соболенко чемпионский титул стал пятым одиночным на турнирах под эгидой WTA. Интересно, что четыре из них наша спортсменка завоевала на соревнованиях, проходивших в Китае.

ХОККЕЙ

Успешно для юных белорусских хоккеистов завершился представительный международный хоккейный турнир. За победу сражались пять сборных – Беларуси, России, США, Латвии и Финляндии. Команды сыграли между собой по два раза. В такой звездной компании наши спортсмены не только не сплоховали, но и завоевали титул. Белорусы набрали 17 очков и на один балл обогнали россиян, которые стали вторыми. Замкнула тройку лидеров сборная США. Отметим, что команда Беларуси выигрывает данный турнир второй год подряд.

«Ребята – молодцы! Сумели пройти такой длительный марафон, победить в турнире. Понравилось, что физически оказались готовы к такому испытанию, все выдержали – и заняли первое место», – поделился эмоциями главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею Дмитрий ШУЛЬГА.

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А вот хоккейное минское «Динамо» в октябре не смогло в полной мере порадовать болельщиков. Фанаты могут вспомнить разве что считаные набранные командой очки и чересчур затянувшуюся серию поражений.

ЧЕМПИОНАТЫ

Успешно для опытной белоруски Татьяны Шараковой завершился чемпионат Европы по велоспорту на треке-2019. Наша спортсменка завоевала две медали, став второй в гонке по очкам и третьей в омниуме.

В Бухаресте прошел чемпионат Европы по тяжелой атлетике-2019 среди юниоров и молодежи. Сборная Беларуси завоевала семь медалей – две золотые, три серебряные и две бронзовые. Лучше других белорусов выступили Людмила Псыщаница и Андрей Орленок, которые стали чемпионами соревнований в своих весовых категориях.

А вот Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 оказался безмедальным для белорусских представителей. Наши спортсмены часто попадали в финальные стадии соревнований, но разжиться наградами так и не сумели. Наивысшее достижение – у прыгуна в высоту Максима Недосекова, он стал четвертым. Ольга Мазуренок стала пятой в марафоне, а Анастасия Мирончик-Иванова заняла пятое место в прыжках в длину.

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Второй год подряд женская сборная Беларуси по боксу привозит награды с Чемпионата мира. После прошлогоднего «бронзового» успеха Виктории Кебиковой, которая стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой Чемпионата мира, «бронзу» на мировом форуме-2019 завоевала Екатерина Ковалева.

В Дохе впервые прошли Всемирные пляжные игры. Успешно для белорусских спортсменов сложились соревнования в прыжках с трамплина на водных лыжах. Все три медали наши атлеты завоевали именно в этой дисциплине. Чемпионкой Игр стала Александра Данишевская, Анна Стрельцова заняла третье место. В соревнованиях у мужчин белорус Степан Шпак занял второе место. В общекомандном зачете сборная Беларуси вошла в десятку лучших.

ФУТБОЛ

Внимание белорусских футбольных болельщиков, лишившихся еврокубковой осени, в октябре было приковано к национальному чемпионату, а также к выступлению сборной в отборочном цикле чемпионата Европы-2020. Наши спортсмены разошлись миром с эстонцами, а также дали бой нидерландцам, но проиграли им.

Таким образом, наша команда утратила шансы напрямую попасть на турнир. Однако есть еще и «черный ход» в виде Лиги наций, решающие матчи которой пройдут в марте 2020 года.

На льду и корте. Чем запомнился спортивный октябрь?
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КСТАТИ

С 15 по 17 ноября Беларусь примет первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования состоятся на ледовом овале конькобежного стадиона «Минск-Арены». Стоимость абонемента на три дня соревнований составляет 22 руб. Дети до 7 лет могут прийти бесплатно. Ожидается, что на турнир приедут именитые спортсмены, среди которых россиянин Павел Кулижников, японец Тацуи Синама, американка Бриттани Боу, голландка Ирен Вюст. В составе белорусской команды выступят Марина Зуева, Игнат Головатюк и Виталий Михайлов.

 
Теги: Минск
 
 
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