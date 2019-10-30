На льду и корте. Чем запомнился спортивный октябрь?

Источник материала: Аргументы и факты

ТЕННИС

Одна из самых ярких побед белорусских представителей в топовых видах спорта случилась в конце месяца. Арина Соболенко стала победительницей малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжухае.

На пути к успеху первая ракетка Беларуси поочередно обыграла таких крепких теннисисток, как гречанка Мария Саккари, бельгийка Элизе Мертенс, чешка Каролина Мухова, а в финале разгромила десятую ракетку мира нидерландку Кики Бертенс.

Для Арины Соболенко чемпионский титул стал пятым одиночным на турнирах под эгидой WTA. Интересно, что четыре из них наша спортсменка завоевала на соревнованиях, проходивших в Китае.

ХОККЕЙ

Успешно для юных белорусских хоккеистов завершился представительный международный хоккейный турнир. За победу сражались пять сборных – Беларуси, России, США, Латвии и Финляндии. Команды сыграли между собой по два раза. В такой звездной компании наши спортсмены не только не сплоховали, но и завоевали титул. Белорусы набрали 17 очков и на один балл обогнали россиян, которые стали вторыми. Замкнула тройку лидеров сборная США. Отметим, что команда Беларуси выигрывает данный турнир второй год подряд.

«Ребята – молодцы! Сумели пройти такой длительный марафон, победить в турнире. Понравилось, что физически оказались готовы к такому испытанию, все выдержали – и заняли первое место», – поделился эмоциями главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею Дмитрий ШУЛЬГА.

А вот хоккейное минское «Динамо» в октябре не смогло в полной мере порадовать болельщиков. Фанаты могут вспомнить разве что считаные набранные командой очки и чересчур затянувшуюся серию поражений.

ЧЕМПИОНАТЫ

Успешно для опытной белоруски Татьяны Шараковой завершился чемпионат Европы по велоспорту на треке-2019. Наша спортсменка завоевала две медали, став второй в гонке по очкам и третьей в омниуме.

В Бухаресте прошел чемпионат Европы по тяжелой атлетике-2019 среди юниоров и молодежи. Сборная Беларуси завоевала семь медалей – две золотые, три серебряные и две бронзовые. Лучше других белорусов выступили Людмила Псыщаница и Андрей Орленок, которые стали чемпионами соревнований в своих весовых категориях.

А вот Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 оказался безмедальным для белорусских представителей. Наши спортсмены часто попадали в финальные стадии соревнований, но разжиться наградами так и не сумели. Наивысшее достижение – у прыгуна в высоту Максима Недосекова, он стал четвертым. Ольга Мазуренок стала пятой в марафоне, а Анастасия Мирончик-Иванова заняла пятое место в прыжках в длину.

Второй год подряд женская сборная Беларуси по боксу привозит награды с Чемпионата мира. После прошлогоднего «бронзового» успеха Виктории Кебиковой, которая стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой Чемпионата мира, «бронзу» на мировом форуме-2019 завоевала Екатерина Ковалева.

В Дохе впервые прошли Всемирные пляжные игры. Успешно для белорусских спортсменов сложились соревнования в прыжках с трамплина на водных лыжах. Все три медали наши атлеты завоевали именно в этой дисциплине. Чемпионкой Игр стала Александра Данишевская, Анна Стрельцова заняла третье место. В соревнованиях у мужчин белорус Степан Шпак занял второе место. В общекомандном зачете сборная Беларуси вошла в десятку лучших.

ФУТБОЛ

Внимание белорусских футбольных болельщиков, лишившихся еврокубковой осени, в октябре было приковано к национальному чемпионату, а также к выступлению сборной в отборочном цикле чемпионата Европы-2020. Наши спортсмены разошлись миром с эстонцами, а также дали бой нидерландцам, но проиграли им.

Таким образом, наша команда утратила шансы напрямую попасть на турнир. Однако есть еще и «черный ход» в виде Лиги наций, решающие матчи которой пройдут в марте 2020 года.



Серия без поражений. Как команды и спортсмены удивляют своей стабильностью? Подробнее

КСТАТИ

С 15 по 17 ноября Беларусь примет первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования состоятся на ледовом овале конькобежного стадиона «Минск-Арены». Стоимость абонемента на три дня соревнований составляет 22 руб. Дети до 7 лет могут прийти бесплатно. Ожидается, что на турнир приедут именитые спортсмены, среди которых россиянин Павел Кулижников, японец Тацуи Синама, американка Бриттани Боу, голландка Ирен Вюст. В составе белорусской команды выступят Марина Зуева, Игнат Головатюк и Виталий Михайлов.