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В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны картины известного художника. Перевозчик не знал, что они ценные

31.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны картины известного художника. Перевозчик не знал, что они ценные

Сегодня, около двух часов ночи из пункта пропуска «Каменный Лог» в Литву выезжала иномарка Renault под управлением 47-летнего гражданина России.

В автомобиле, следовавшем по «зеленому» каналу, пограничный наряд обнаружил две картины в рамах «Мост Венеции» и «Крыши Венеции». Автором работ является художник Марко Ступара.

В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны картины известного художника. Перевозчик не знал, что они ценные

Сам житель Москвы пояснил, что не знал о ценности картин и необходимости их декларирования. Он вез работы как обычный багаж.

Полотна изъяты и переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и оценки их стоимости.

Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси
https://grodnonews.by
 
 
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Сегодня, около двух часов ночи из пункта пропуска «Каменный Лог» в Литву выезжала иномарка Renault под управлением 47-летнего гражданина России. В автомобиле,...
 
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