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В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны картины известного художника. Перевозчик не знал, что они ценные
31.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня, около двух часов ночи из пункта пропуска «Каменный Лог» в Литву выезжала иномарка Renault под управлением 47-летнего гражданина России.
В автомобиле, следовавшем по «зеленому» каналу, пограничный наряд обнаружил две картины в рамах «Мост Венеции» и «Крыши Венеции». Автором работ является художник Марко Ступара.
Сам житель Москвы пояснил, что не знал о ценности картин и необходимости их декларирования. Он вез
Полотна изъяты и переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и оценки их стоимости.
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В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны картины известного художника. Перевозчик не знал, что они ценные
Сегодня, около двух часов ночи из пункта пропуска «Каменный Лог» в Литву выезжала иномарка Renault под управлением 47-летнего гражданина России. В автомобиле,...
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