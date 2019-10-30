В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны картины известного художника. Перевозчик не знал, что они ценные

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня, около двух часов ночи из пункта пропуска «Каменный Лог» в Литву выезжала иномарка Renault под управлением 47-летнего гражданина России.

В автомобиле, следовавшем по «зеленому» каналу, пограничный наряд обнаружил две картины в рамах «Мост Венеции» и «Крыши Венеции». Автором работ является художник Марко Ступара.





Сам житель Москвы пояснил, что не знал о ценности картин и необходимости их декларирования. Он вез работы как обычный багаж.

Полотна изъяты и переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и оценки их стоимости.

Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси https://grodnonews.by