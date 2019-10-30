2-4 ноября в Гродно будет проходить «Кубок памяти Александра Курловича по тяжелой атлетике»

Источник материала: Вороновская газета





Международным соревнованиям по тяжелой атлетике памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича придан статус «Лицензионный, отборочный турнир на XXXII Олимпийские игры 2020 года в Токио. Серебряный уровень». Сильнейшие тяжелоатлеты из 18 стран выйдут на помост, который установят на центральной арене Ледового дворца (Гродно, ул. Коммунальная 3а).

Борьбу за лицензию на Олимпиаду будут вести представители Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизстана, Китая, Молдовы, Польши, России, Румынии, Словакии, Узбекистана, Украины, Уругвая.

Из зарубежных спортсменов подали заявку на участие в Кубке памяти Александра Курловича:

Лаша Талахадзе (Грузия), олимпийский чемпион 2016 года, четырехкратный чемпион мира (2015, 2017, 2018, 2019), четырехкратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018, 2019);

Нижат Рахимов (Казахстан), олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира 2015 года и победитель Олимпийских юношеских игр 2010 года;

Гор Минасян (Армения), серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, призер чемпионатов мира и Европы;

Рубен Алексанян (Армения), бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, призер чемпионатов Европы;

Yuan Chengfei (Китай), чемпион Азии (2018, 2019);

Zhang Wanqiong (Китай), серебряный призер чемпионата мира 2019 года и другие.

Беларусь представят тяжелоатлеты:

Евгений Тихонцов, чемпион мира 2019 года;

Геннадий Лаптев, чемпион Европы 2019 года;

Петр Асаенок, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро;

Андрей Арямнов, чемпион Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира 2007 года, серебряный призер чемпионатов мира и Европы 2019 года;

Александр Берсанов, обладатель «малой» серебряной медали чемпионата мира 2019 года.

Конкуренцию соперницам составит Дарья Наумова, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.

Кандидатом на завоевание лицензии выступит и Вадим Лихорад из Лиды, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года.

ПРОГРАММА КУБКА ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА КУРЛОВИЧА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ:

2 ноября (суббота). 11.00 – начало соревнований, 14.00 – церемония открытия, 15.00-19.00 – продолжение соревнований.

3 ноября (воскресенье). 11.00-17.00 – продолжение соревнований.

4 ноября (понедельник). 11.00-13.00 – продолжение соревнований.

Награждение победителей и призеров будет проходить после каждого потока.