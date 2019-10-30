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Улицу имени «Военврача Маслова» не утвердила топонимическая комиссия

31.10.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

30 октября 2019 года прошла двенадцатая (внеочередная) сессия Брестского городского Совета депутатов XXVIII созыва.

Улицу имени «Военврача Маслова» не утвердила топонимическая комиссия

Депутатам принято решение о признании утратившим силу решения Брестского городского Совета депутатов от 16 августа 2019 г. № 72, о присвоении одной из улиц Бреста имени «Военврача Маслова».

Дело в том, что топонимическая комиссия при Совете Министров Республики Беларусь не утвердила такую формулировку. В связи с этим принято решение вынести на обсуждение по присвоению наименования элементу дорожно-транспортной сети – улица имени Маслова. По этому вопросу выступила старший инспектор отдела культуры Брестского горисполкома Алла Кондак.

Источник: Горисполком

 
Теги: Брест
 
 
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  30 октября 2019 года прошла двенадцатая (внеочередная) сессия Брестского городского Совета депутатов XXVIII созыва. Депутатам принято решение о признании утратившим...
 
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