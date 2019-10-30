Будет ли в ФОКе аквапарк?

Источник материала: Виртуальный Брест

Физкультурно-оздоровительному комплексу на Востоке – 35 лет.





Бассейн ФОКа прошёл перезагрузку: полы с подогревом, комфортный микроклимат и не только.



Из частных бань в 39-м



Прообразом современного предприятия «Брестская физкультурно-оздоровительная служба» стал гостинично-банный трест, образованный в конце 1939 года на базе отошедших государству частных бань и гостиниц Бреста. После освобождения от фашистов предприятие было восстановлено и функционировало до 1958 года, после чего преобразовано в комбинат бытового обслуживания.







В 1979 году КБО вошел в состав городского производственного объединения ЖКХ и образована банно-оздоровительная служба, которая оказывала услуги населению в бане № 1 на улице Гоголя, 65 и № 2 на Советских Пограничников, 13. В 1980 году начали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Восток, который ввели в эксплуатацию в 1984 году. После ряда реорганизаций и переименований в 2001 году предприятие получило современное название — «Брестская физкультурно-оздоровительная служба».



С 2014 года ФОСом руководит Сергей Богданович. О том, с какими показателями и в каком состоянии встретила 1000-летие Бреста вверенная ему служба, а также о перспективах развития, мы побеседовали с ним.



Что сделано



За последние два года предприятие провели большую работу по модернизации и реконструкции эксплуатируемых зданий и оборудования. В ФОКе сумели сделать современный ремонт в коридоре, женской и мужской раздевалках, закупили новую мебель. Также установили в душевых и туалетах новое сантехническое оборудование, отремонтировали все сауны. В этом году практически полностью поменяли электрическую проводку с тем расчетом, чтобы её хватило на перспективу, когда могут понадобиться дополнительные мощности.







Самой серьезной реконструкции подверглось помещение большого бассейна. Потолки и стены получили новое плиточное покрытие. На обводных дорожках сделаны полы с подогревом, так что вылезшие из воды пловцы сразу ступали на тёплый кафель. Всё это сделано ради комфорта наших посетителей. Сама чаша бассейна отделана с применением новейших материалов, на дно и стены наклеена специальная плёнка из ПВХ. Преимущество такой технологии в том, что все работы провели очень быстро, практически не потребовался демонтаж существовавшего покрытия. Специализированная фирма даёт гарантию на 15 лет эксплуатации бассейна, что, согласитесь, немало.



Ещё одной особенностью реконструкции стала новая приточно-вытяжная вентиляция с рециркуляцией воздуха. Зашли в бассейн — и чувствуете себя комфортно, хорошо дышать: значительно уменьшилась влажность воздуха, она теперь регулируется, как и температура воздуха в помещении. Вы, наверное, обратили внимание, что во время фотосъёмок в бассейне у объектива даже не запотели линзы.

К юбилею города удалось обновить фасад здания, перед входом в ФОК посетителей встречают цветочные клумбы, за которыми ухаживает наша работница. Сделали капитальный ремонт гаражей, которые были в плачевном состоянии. В целом навели порядок на хозяйственном дворе.







Стараемся поддерживать в хорошем состоянии и столь любимую брестчанами баню «Лазня». Ежегодно меняем в парилках деревянную вагонку. В прошлом году практически с нуля переложили в мужском отделении печь.



Кто посещает ФОК и как он зарабатывает



Финансовые поддержку предприятию приносит программа обучения плаванию всех школьников Бреста в бассейнах «Нептун» и ФОКа. Наверное, в том, что по Бресту не утонул в течение пяти лет ни один ребёнок, есть и наша заслуга.



Также популярностью пользуются платные услуги по обучению плаванию дошколят, семейное плавание, занятия аквааэробикой. В выходные посетители могут заказать сауну с выходом в бассейн и поплавать.







Есть спортивные залы, в которых могут заниматься борцы, каратисты, футболисты и так далее. Приходят и просто команды любителей поиграть, например, в волейбол. Час аренды обойдётся всего в 24 рубля, и, если разделить эту сумму на десять человек, получится совсем недорого.



Областные и городские фирмы практикуют проведение на базе ФОКа своих спартакиад. Например, «Брестоблсельстрой», предприятия ЖКХ, мусороперерабатывающий завод проводят среди своих работников в течение дня состязания по настольному теннису, волейболу, плаванию, бильярду, дартсу, поднятию гири.



О планах на будущее



Надо обновить «Нептун», в котором капитальный ремонт проходил уже больше десяти лет назад. Будем делать там новое остекление и кровлю, с которой есть проблемы. Планируем в ФОКе оборудовать тренажёрный зал, чтобы родители, ожидающие своих детей которые посещают занятия или спортивные секции, могли с пользой для своего здоровья провести время.







Есть ещё одна вполне осуществимая мечта — сделать небольшой аквапарк в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. Мы прикинули, что существующие площади позволяют установить несколько горок и другое необходимое оборудование. Сейчас ближайший аквапарк находится в Кобрине, а некоторые брестчане едут за этим в Польшу. После реализации проекта, думаем, в ФОК будут приходить люди для полноценного семейного отдыха.



Конечно, все ремонты и наши проекты мы смогли осуществить при непосредственной поддержке руководства ЖКХ и Брестского горисполкома.