Как Машеров помогал БЭМЗу создавать ЭВМ

Источник материала: Виртуальный Брест

О государственной деятельности Петра Машерова сказано много. Но стоит затронуть одну тему, связанную с его влиянием на развитие в Беларуси компьютеростроения и его вниманием к Брестскому электромеханическому заводу.





Первенцем в этой области ещё в 1956 году стал Минский завод счётных машин, в недрах которого через два года было развёрнуто конструкторское бюро, ставшее позже продвинутым НИИ ЭВМ.



За короткий промежуток



В 1963 году в Бресте приступили к строительству завода электроизмерительных приборов, вскоре переориентированного на выпуск периферийных устройств ЭВМ (с 1972 года – БЭМЗ). А 1964-й год знаменателен открытием в Минске второго в СССР института радиотехнического профиля. В последующие годы около 400 его выпускников направили на БЭМЗ.



Так в БССР было положено начало формированию научно-промышленного комплекса по выпуску средств вычислительной техники – сначала общепромышленного, а потом и оборонного назначения. Комплекс и его продукция через относительно короткий промежуток времени стали известными в стране и за её пределами.



Разобрался сам



Одним из факторов бурного роста этой отрасли промышленности в Бресте и Минске генеральный конструктор ЕС ЭВМ (до 1972 года – главный инженер Минского НИИ ЭВМ) Виктор Пржиялковский назвал то внимание, с которым к этому вопросу относился Машеров.



Темпы роста завода вычислительных машин имени Орджоникидзе попали в поле зрение ЦК КПБ, а затем и его первого секретаря Машерова. Дело было новое, непривычное. ЦК было неясно, зачем эти вычислительные машины нужны.



К чести Машерова, он пожелал во всём разобраться сам, и для работников ЦК организовали цикл лекций по ЭВМ. Чтение лекций возложили на Виктора Пржиялковского. Видимо, занятия дали должный эффект. Впоследствии всё, что в Беларуси было связано с производством вычислительной техники, находилось под пристальным вниманием Машерова. Неоднократные посещения им БЭМЗа всегда носили доброжелательность, доступность и безбарьерность. Нас иногда удивлял его уровень компетентности в области вычислительной техники – мы тогда не знали о цикле лекций в ЦК.



Кандидат от БЭМЗа



Особенно авторитет брестского завода возрос после того, как мы освоили производство ЭВМ, хотя безусловное предпочтение он отдавал Минскому заводу ЭВМ, опыт которого рекомендовал заимствовать. Тем не менее, кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР он был выдвинут коллективом нашего завода. По стандартам того времени право выдвижения кандидата предоставлялось только успешно развивающимся предприятиям.



Хорошо зная Брест и область, он объективно оценил влияние завода на индустриализацию отсталого в промышленном отношении района. Завод стремительно развивался, и уже в семидесятые годы стал в СССР лидером в производстве периферийного оборудования, поставляли которое в различные структуры народного хозяйства страны. В активе завода было и освоение производства управляющей цифровой машины для МБР морского базирования.



И в 1976 году в газете «Правда» Машеров отмечает: «Образцы высокой результативности труда у нас демонстрирует неуклонно растущее число производственных коллективов, трудовая биография которых представляет собой безостановочное движение от рубежа к рубежу. Среди них производственное объединение «Интеграл», имени Ленина, «Азот» и «Монолит», Брестский электромеханический завод», «Гомсельмаш», Могилевский завод искусственного волокна имени Куйбышева и ряд других предприятий».



В 1979 году состоялось вторичное выдвижение коллективом завода Машерова кандидатом в депутаты ВС СССР. Развитие предприятия, выполнение им заданий по освоению новой техники находилось под жёстким контролем МРП и МОМ, Госплана СССР, оборонного отдела ЦК КПСС. Последнее посещение завода Машеровым вместе с первым зампредседателя Госплана СССР Яковом Рябовым, координирующим работы в реализации программы ЕС ЭВМ, состоялось в 1980 году. Визит касался дальнейшего развития завода, увеличения производства вычислительной техники.



На фото и в памяти



После гибели Машерова в 1980 году пришедшие ему на смену руководители кругозором его масштаба уже не обладали и некоторые процессы развития в республике технологий поддержать не могли.



Ветераны завода тепло отзываются о памятных встречах с Машеровым в цехах и клубе завода. В музее истории предприятия размещены его фотографии. Информация о посещении завода есть в книге «Полвека свершений», изданной к 50-летию БЭМЗа.