Тигры, которые застряли на польско-белорусской границе, прибыли в Познаньский зоопарк

Источник материала: Виртуальный Брест

- Приехали. Тощие, обезвоженные, с запавшими глазами, мехом, покрытым пометом, ожогами мочи, в полном стрессе, без воли и желания жить, - сообщается на официальной страничке зоопарка на «Фейсбуке». – Двое из них уже находятся на пути к временному пребыванию в Члухуве под присмотром врача и опекуна. Еще двое в сарае, накормили, напоили, накрыли соломой, дали отдохнуть после путешествия.





Медики зоопарка оценили состояние животных как очень плохое. Один из хищников в клетке, отмечается в сообщении, не подает признаков жизни, во всех остальных – животные живы, хоть и сильно запущены.

- В разрушающейся клетке тигр сошел с ума от стресса и агрессивности. Его клетка затрудняет доступ к другим, - сказано на официальной страничке зоопарка.

Буквально накануне мэрия Познани одобрила переезд полосатых путешественников в местный зоопарк. Изначально сообщалось, что его мощности позволяют дать приют лишь двум животным, но, увидев их плаченое состояние, было решено разместить всех выживших тигров. Вечером 29 октября специалисты зоопарка прибыли в польский пункт пропуска «Корощин».

– Наши сотрудники обнаружили кошмар на месте. Тигры, облепленные собственным пометом, опустошенные и голодные, наш ветеринар описывает их состояние как трагическое, - отметили они.

Известно, что тигров кормили курицей из магазина. Животные содержались в тесных и грязных клетках.





Напомним, инцидент с полосатыми хищниками на белорусско-польской границе произошел 25 октября. В пункт пропуска «Козловичи» прибыл грузовик с 10 животными, которые направлялись из Италии в Россию. Предположительно, в цирк. За рулем находился россиянин, его сопровождали двое итальянцев. В этот день путешественники до ветеринарного контроля так и не доехали: группе отказали во въезде в страну по причине отсутствия у итальянцев белорусских виз. Большегруз вернулся в Польшу и повторил попытку пересечь границу уже на следующий день, но без итальянцев. Водитель успешно преодолел паспортный контроль, однако не прошел ветеринарный. Как сообщили в Госпогранкомитете РБ, вместо оригиналов мужчина предоставил копии сертификата итальянской ветеринарной службы для оформления. В них, кроме всего прочего, выявились несоответствия по указанному получателю сертификата, значился неверный номер машины. Грузовик решено было возвратить на сопредельную территорию, где он простоял до сих пор.

За время нахождения животных на границе один из них умер. Остальные были истощены. Обеспокоенные ситуацией, сотрудники Познаньского зоопарка в числе первых забили тревогу. Специалисты кинули клич о помощи в социальных сетях, поскольку были ограничены в средствах на содержание животных. Отозвалось множество неравнодушных людей по всей стране. Среди тех, кто готов протянуть руку помощи, откликнулся и зоопарк города Вроцлава. Его руководство выразило желание принять порядка пяти тигров после реабилитации в Познани. К слову, здесь они будут находиться до тех пор, пока не придут в норму и не смогут продолжить путешествие. Планируется, что конечной точкой маршрута животных станет специализированный центр в Испании, где они окончательно найдут дом.