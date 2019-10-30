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Первый пошел. В Бресте пропавший велосипед «Колобайк» нашли в лесу со срезанными деталями

31.10.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте повредили первый велосипед велошеринга «Колобайк», сообщает МВД.

Первый пошел. В Бресте пропавший велосипед «Колобайк» нашли в лесу со срезанными деталями

Инцидент случился в областном центре недавно. В милицию поступило сообщение о пропаже прокатного велосипеда «Колобайк».

Транспорт обнаружили в лесу в микрорайоне Гершоны. Велосипед находился в разобранном виде, со срезанными деталями. Оперативники нашли подозреваемого по GPS-навигации, которая установлена на всех велосипедах велошеринга.

Также было и в Минске: вскоре после запуска в Сети стали появляться снимки прокатных велосипедов в неожиданных местах: на козырьке подъезда, в мусорном баке и даже в милицейском автомобиле. В Telegram даже появился канал «Достижения пользователей минского велошеринга», где публикуют снимки велосипедов, попавших в нелепую ситуацию. Там есть и фото нескольких поврежденных байков. После серии краж и порчи транспорта представители велошеринга Kolobike написали заявления в милицию. Одного мужчину уже осудили за кражу желтого колобайка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В Бресте повредили первый велосипед велошеринга «Колобайк», сообщает МВД. Инцидент случился в областном центре недавно. В милицию поступило сообщение о пропаже...
 
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