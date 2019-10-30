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Первый пошел. В Бресте пропавший велосипед «Колобайк» нашли в лесу со срезанными деталями
31.10.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте повредили первый велосипед велошеринга «Колобайк», сообщает МВД.
Инцидент случился в областном центре недавно. В милицию поступило сообщение о пропаже прокатного велосипеда «Колобайк».
Транспорт обнаружили в лесу в микрорайоне Гершоны. Велосипед находился в разобранном виде, со срезанными деталями. Оперативники нашли подозреваемого по GPS-навигации, которая установлена на всех велосипедах велошеринга.
Также было и в Минске: вскоре после запуска в Сети стали появляться снимки прокатных велосипедов в неожиданных местах: на козырьке подъезда, в мусорном баке и даже в милицейском автомобиле. В Telegram даже появился канал «Достижения пользователей минского велошеринга», где публикуют снимки велосипедов, попавших в нелепую ситуацию. Там есть и фото нескольких поврежденных байков. После серии краж и порчи транспорта представители велошеринга Kolobike написали заявления в милицию. Одного мужчину уже осудили за кражу желтого колобайка.
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В Бресте повредили первый велосипед велошеринга «Колобайк», сообщает МВД. Инцидент случился в областном центре недавно. В милицию поступило сообщение о пропаже...
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