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Брестские художники представили выставку к десятилетию товарищества Мostek

31.10.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась художественная выставка"10 год разам". Выставка посвящена первому юбилею товарищества Мostek, созданному десять лет назад группой брестских художников с польскими корнями, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестские художники представили выставку к десятилетию товарищества Мostek

В экспозиции представлены 120 работ девяти авторов. Это живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Пейзажи, натюрморты, портреты написаны акварелью, гуашью, маслом, пастелью, представлены батик и ручное ткачество. Каждого художника отличают свой стиль, манера и техника исполнения.

Брестские художники представили выставку к десятилетию товарищества Мostek

"Здесь труд художников за последние десять лет. Многие работы вдохновлены нашим общением, дружбой, путешествиями по Беларуси и Польше. Каждый художник у нас - яркая индивидуальность, каждый открывает зрителю свой мир. В работах можно видеть частички культуры двух народов", - прокомментировал совместную экспозицию член Мostek и Белорусского союза художников Александр Улыбин.

Брестские художники представили выставку к десятилетию товарищества Мostek

Большинство представителей этого творческого союза окончили художественно-графический факультет Витебского педагогического института. Многих связывает совместная работа в детской художественной школе. За время существования товарищество провело более трех десятков совместных и персональных выставок в Беларуси и Польше, практически ежегодно художники выезжают на пленэры. Образы белорусско-польского приграничья - наиболее распространенная тема экспонируемых работ.

"Выставка имеет огромное художественное значение для нашего города, потому что представляют ее мастера высокого класса, чье творчество известно далеко за пределами Беларуси. В самом названии объединения, простом на первый взгляд, заложен глубокий смысл. Оно говорит о том, что настоящее искусство межнационально, для него не существует преград и границ", - сказала заместитель директора ООКЦ Наталья Вольшинец.

Брестские художники представили выставку к десятилетию товарищества Мostek

На символизм названия творческого союза обратил внимание и генеральный консул Польши в Бресте Петр Козакевич. "Я убежден, что культура является тем самым главным и прочным мостом, который объединяет народы. А Мostek - это маленькая, но очень важная его часть", - отметил генконсул.

 
Теги: Брест
 
 
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  В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась художественная выставка "10 год разам". Выставка посвящена первому...
 
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