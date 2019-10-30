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Китаец отрезал себе палец из-за укуса змеи. Оказалось, зря

31.10.2019 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

60-летний мужчина, живущий в одной из восточных провинций Китая, отрезал себе указательный палец на правой руке из-за укуса змеи. Правда, позже выяснилось, что делать это было необязательно. Об этом сообщает издание South China Morning Post.


Фермера по имени Чжан (Zhang) однажды укусила змея, которую мужчина опознал как «особо опасный вид гадюки». Недолго думая, Чжан отрезал себе указательный палец, в который пришелся укус — таким образом он решил предотвратить распространение яда по его телу. Затем мужчина обернул руку в полотенце и сам преодолел 80-километровый путь до ближайшей больницы.

Медики позже заявили, что отрезание пальца «было излишним». Змея, укусившая Чжана (каменистый щитомордник), не настолько ядовита, чтобы идти на такие крайние меры. К тому же у мужчины не наблюдалось симптомов заражения вроде головной боли, затруднений в дыхании или кровотечения. Чжан рассказал, что решился отрубить палец из-за случая, случившимся с его соседом — последний умер как раз из-за укуса змеи.

К сожалению, восстановить руку Чжана не получилось — китаец не принес отрубленный палец с собой в больницу. Впрочем, сейчас он чувствует себе хорошо. Врачи дали ему противоядную сыворотку и очистили рану на руке.

 
 
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Фермера по имени Чжан (Zhang) однажды укусила змея, которую мужчина опознал как «особо опасный вид гадюки».
 
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