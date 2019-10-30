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График работы общественной приемной Гомельской ОО РОО «Белая Русь» в ноябре

31.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Личный прием граждан в общественной приемной Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» по адресу: г. Гомель, ул. Ланге, 17, каб. 305 будет осуществляться:

06.11.2019

16.00-18.00

 КУХАРЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, начальник управления образования Гомельского горисполкома
13.11.2019

16.00-18.00

 РУТКОВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧначальник жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома
20.11.2019

16.00-18.00

 ЛАПШИНА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,  заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского горисполкома
27.11.2019

16.00-18.00

 ГАЙКЕВИЧ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ,  председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома

Предварительная запись на прием в будние дни с 09.00 до 17.00 по тел. 8-0232-33-13-00.

 
Теги: Гомель
 
 
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Личный прием граждан в общественной приемной Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» по адресу: г. Гомель, ул. Ланге, 17, каб. 305 будет...
 
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