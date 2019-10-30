График работы общественной приемной Гомельской ОО РОО «Белая Русь» в ноябре

Личный прием граждан в общественной приемной Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» по адресу: г. Гомель, ул. Ланге, 17, каб. 305 будет осуществляться:
|06.11.2019
16.00-18.00
|КУХАРЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, начальник управления образования Гомельского горисполкома
|13.11.2019
16.00-18.00
|РУТКОВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, начальник жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома
|20.11.2019
16.00-18.00
|ЛАПШИНА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского горисполкома
|27.11.2019
16.00-18.00
|ГАЙКЕВИЧ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома
Предварительная запись на прием в будние дни с 09.00 до 17.00 по тел. 8-0232-33-13-00.