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Александр Лукашенко провел ротацию руководства Следственного комитета

31.10.2019 12:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Александр Лукашенко провел ротацию руководства Следственного комитета
Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел ротацию руководителей Следственного комитета. Соответствующие указы приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране, сообщает пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко провел ротацию руководства Следственного комитета Лукашенко 15 октября рассмотрел ряд кадровых вопросов

Генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. До настоящего времени он занимал должность начальника управления Следственного комитета по городу Минску.

Столичное управление возглавит генерал-майор юстиции Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области.

На должность начальника управления Следственного комитета по Гомельской области назначен полковник юстиции Сергей Удовиков. Ранее он занимал должность начальника главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета.

Ротация проведена и в других региональных управлениях Следственного комитета. Управление по Витебской области возглавит генерал-майор юстиции Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области.

Начальником управления Следственного комитета по Минской области назначен генерал-майор юстиции Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области.

Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде он озглавлял управление по Витебской области.

«Принцип ротации руководящих кадров, определенный главой государства, с моей точки зрения, является наиболее действенным механизмом для предотвращения возможных коррупционных рисков, а также для повышения эффективности деятельности руководителей и улучшения их профессионального уровня», – прокомментировал решение главы государства председатель Следственного комитета Иван НОСКЕВИЧ.

 
Теги: Минск
 
 
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