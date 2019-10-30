В Беларуси завершилась перепись населения

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси завершился заключительный этап переписи населения. Мероприятие проходило с 4 по 30 октября. Теперь специалисты займутся обработкой полученных данных.

В то же время с 1 по 6 ноября переписчики могут повторно пройти по квартирам. Пугаться не нужно, респондентам зададут 10 дополнительных вопросов, которые будут касаться самого мероприятия по переписи. Это сделают для проверки качества проведенной переписи.

Ожидается, что первые данные о переписи населения-2019 будут опубликованы уже до конца текущего года на сайте Белстата. Напомним, предыдущее подобное мероприятие проходило в Беларуси 10 лет назад.