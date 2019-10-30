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В Беларуси завершилась перепись населения

31.10.2019 12:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси завершилась перепись населения
Фото из открытых источников

В Беларуси завершился заключительный этап переписи населения. Мероприятие проходило с 4 по 30 октября. Теперь специалисты займутся обработкой полученных данных.

В Беларуси завершилась перепись населения С 1 по 6 ноября переписчики могут повторно пройти по квартирам белорусов

В то же время с 1 по 6 ноября переписчики могут повторно пройти по квартирам. Пугаться не нужно, респондентам зададут 10 дополнительных вопросов, которые будут касаться самого мероприятия по переписи. Это сделают для проверки качества проведенной переписи.

Ожидается, что первые данные о переписи населения-2019 будут опубликованы уже до конца текущего года на сайте Белстата. Напомним, предыдущее подобное мероприятие проходило в Беларуси 10 лет назад.

 
 
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Перепись населения проходила с 4 по 30 октября включительно.
 
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