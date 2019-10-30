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Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области

31.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и городе Минске. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Документы приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране.

Генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. До настоящего времени он занимал должность начальника управления Следственного комитета по городу Минску. Столичное управление возглавит генерал-майор юстиции Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области. На этот освободившийся пост назначен полковник юстиции Сергей Удовиков.

Ротация проведена и в других региональных управлениях Следственного комитета. Управление по Витебской области возглавит генерал-майор юстиции Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области. Начальником управления Следственного комитета по Минской области назначен генерал-майор юстиции Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области. Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.

«Принцип ротации руководящих кадров, определенный главой государства, с моей точки зрения, является наиболее действенным механизмом для предотвращения возможных коррупционных рисков, а также для повышения эффективности деятельности руководителей и улучшения их профессионального уровня», — сказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Как отметил глава СК, данные кадровые решения позволяют ведомству идти в ногу со временем.

«Долгое время у нас была вакансия начальника управления по Брестской области, поскольку занимавший эту должность Александр Рахманов назначен на должность заместителя госсекретаря Совета безопасности. Начальником управления по Брестской области назначается Дмитрий Конопляник. Я полагаю, что с его опытом работы в следственных подразделениях КГБ, а также более шести лет в должности начальника управления по городу Минску, он привнесет новые подходы и методы в работу Брестского управления», — прокомментировал одно из назначений Иван Носкевич.

 

«Сама ротация у нас имеет не только горизонтальную, но и вертикальную составляющую — я глубоко убежден в том, что каждый подчиненный сотрудник всегда должен иметь шанс на вышестоящую руководящую должность. Руководство Следственного комитета постоянно занимается переосмыслением не только следственной работы, но и кадровой составляющей. Я полагаю, что все наши решения находятся в тренде современных подходов и взглядов на кадровую работу, — подчернул глава СК. — Мы здесь не оригинальны — еще в прошлом году аналогичные решения были приняты в Комитете государственной безопасности. Насколько я информирован, в ближайшее время подобные решения будут приняты и в иных государственных органах».

По информации БелТА

 

 
Теги: Минск
 
 
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