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Fiat Chrysler и PSA Group: объединению все же быть?

31.10.2019 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только вчера Fiat Chrysler (FCA) и французская PSA Group подтвердили факт ведения переговоров об объединении, и вот сегодня стороны сделали совместное заявление, формально подтверждающее грядущее слияние.


Особо подчеркнем, что переговоры об объединении еще продолжаются и в ближайшие недели партнеры должны прийти к заключению так называемого меморандума о взаимопонимании — другими словами, только тогда де-факто будет объявлено о начале сотрудничества. Тем не менее в обнародованном сегодня совместном заявлении стороны обозначили основной план по созданию грядущего альянса.

Предполагается, что в результате будет образован единый трансатлантический концерн, акции которого будут распределены между партнерами поровну. Учитывая суммарные прошлогодние результаты продаж (8,7 миллиона автомобилей), новый концерн станет четвертым в мире, уступая Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi. Новый совет директоров концерна будет включать 11 членов (пять представителей будет назначать FCA и еще столько же PSA), включая Карлоса Тавареса (нынешний глава PSA) на посту генерального директора.

Уже подсчитан и примерный экономический эффект от интеграции, которая, как ожидается, займет четыре года — порядка 2,8 миллиарда евро. При этом закрытие какого-либо из предприятий, ныне принадлежащих FCA и PSA, планом не предусматривается.

 
 
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Только вчера Fiat Chrysler и французская PSA Group подтвердили факт ведения переговоров об объединении, и вот сегодня стороны сделали совместное заявление, формально...
 
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